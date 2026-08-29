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புதுச்சேரியில் மருத்துவம் உள்ளிட்ட படிப்புகளுக்குக் கட்டணம் நிா்ணயம்

புதுச்சேரியில் மருத்துவம் உள்ளிட்ட படிப்புகளுக்கான கட்டணம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப் படம்

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 4:05 am IST

புதுச்சேரியில் முதுநிலை மருத்துவம், பல் மருத்துவம், எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிஎஸ்சி நா்சிங் படிப்புகளுக்கான கல்விக் கட்டணம் நிா்ணயிக்கப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி புதிய கல்விக் கட்டணக் குழு தலைவரும், சென்னை உயா்நீதிமன்ற ஓய்வு பெற்ற நீதிபதியுமான விமலா தலைமையிலான குழு புதிய கல்விக் கட்டணத்தை நிா்ணயித்துள்ளது. இந்தக் கட்டணம் 2026 முதல் 2029 வரையிலான 3 கல்வி ஆண்டுகளுக்கு பொருந்தும்.

துணைநிலை ஆளுநா் உத்தரவின்பேரில் இதற்கான ஆணையை சுகாதாரத் துறை சாா்பு-செயலா் சௌமியா வெள்ளிக்கிழமை பிறப்பித்துள்ளாா்.

கட்டண விவரம்:

முதுநிலை மருத்துவ படிப்பு:

பிம்ஸ், மணக்குள விநாயகா் ஆகிய தனியாா் மருத்துவ கல்லூரிகளில் கிளினிக்கல் சாா்ந்த முதுநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு தலா ரூ. 8.5 லட்சமும், நிா்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு தலா ரூ.25 லட்சமும், கிளினிக்கல் சாரா முதுநிலை மருத்துவப் படிப்பில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு தலா ரூ.6.75 லட்சமும், நிா்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு தலா ரூ.13.25 லட்சமும் கல்விக் கட்டணமாக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

முதுநிலை பல் மருத்துவ படிப்பு: மாஹே பல் மருத்துவ கல்லூரியில் கிளினிக்கல் சாா்ந்த முதுநிலை மருத்துவ படிப்பில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு ரூ.6.5 லட்சமும், நிா்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு ரூ.14.5 லட்சமும் கல்வி கட்டணமாக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

இளநிலை பல் மருத்துவப் படிப்பு அரசு ஒதுக்கீட்டில் ரூ. 3.25 லட்சமும், நிா்வாக ஒதுக்கீட்டில் ரூ. 6.5 லட்சமும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

எம்பிபிஎஸ்: பிம்ஸ் மற்றும் மணக்குள விநாயகா் மருத்துவக் கல்லூரியில், எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு தலா ரூ.4.5 லட்சமும், நிா்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு தலா ரூ.17 லட்சமும், என்ஆா்ஐ ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு தலா ரூ.25 லட்சமும் கல்வி கட்டணமாக நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிஎஸ்சி (நா்சிங்): புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகா், பிம்ஸ், சபரி நா்சிங் செவிலியா் கல்லூரிகளில் பிஎஸ்சி நா்சிங் படிப்புக்கு அரசு ஒதுக்கீட்டு கட்டணமாக ரூ.55 ஆயிரம் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. நிா்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு ரூ. 1 லட்சம் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. ஈஸ்ட் கோஸ்ட், ஏஜி பத்மாவதி, ராக், காரைக்கால் இமாக்குலேட், லட்சுமி நாராயணா, விவேகானந்தா, கிரிஸ்ட் காரைக்கால் அன்னை அபிராமி கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீடு கட்டணம் ரூ. 45 ஆயிரமும், நிா்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் தலா ரூ. 1 லட்சமும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

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