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அரசின் வருவாயை உயா்த்த கலால் துறையில் நடவடிக்கை: முதல்வா் என்.ரங்கசாமி

புதுச்சேரி அரசுக்கான வருவாயை உயா்த்த கலால் துறையில் தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தெரிவித்தாா்.

Puducherry Chief Minister Rangasamy

புதுச்சேரி முதல்வர் என். ரங்கசாமி. - கோப்புப் படம்

Published On :30 ஆகஸ்ட் 2026, 12:50 am IST

புதுச்சேரி அரசுக்கான வருவாயை உயா்த்த கலால் துறையில் தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று சட்டப்பேரவையில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தெரிவித்தாா்.

ஆா்.செந்தில்குமாா் (திமுக): ரெஸ்டோ பாா்களால் நகரப் பகுதியில் சில பிரச்னை ஏற்படுவதாக உறுப்பினா் விக்னேஷ்கண்ணன் குறிப்பிட்டிருந்தாா். கலால்துறையில் எப்எல்2 உரிமம் கொடுத்தால் வருவாயும் அதிகரிக்கும். மேலும், நிபந்தனையும் கடுமையாக இருக்கும் என்றாா்.

அரசு கொறடா ஏகேடி. ஆறுமுகம்: மதுபான மொத்த கொள்முதலை அரசே செய்தால் வருவாய் அதிகரிக்கும்.

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முதல்வா் என்.ரங்கசாமி: புதுச்சேரியில் அரசின் வருவாயை உயா்த்த கலால்துறை மூலம் அரசு எல்லா நடவடிக்கையும் எடுக்கும் என்றாா்.

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