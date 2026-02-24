புதுச்சேரி ரயில் சேவையில் மாற்றம்
பொறியியல் பராமரிப்புப் பணி காரணமாக புதுச்சேரி ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
புதுச்சேரி- கச்சிகுடா விரைவு ரயில் பிப். 26 பிற்பகல் 12.45 மணிக்கு புதுச்சேரியில் இருந்து புறப்பட்டுச் செல்கிறது. இந்த வழித்தடத்தில் தேவையான இடத்தில் 90 நிமிஷங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும். அதேபோல இந்த ரயில் பிப். 27-இல் இதே நேரத்தில் புதுச்சேரியில் இருந்து புறப்பட்டுச் செல்லும்போது வழியில் 60 நிமிஷங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
புதுச்சேரி- காக்கிநாடா துறைமுக விரைவு ரயில் பிப். 28 பிற்பகல் 1.30 மணிக்குப் புதுச்சேரியில் இருந்து புறப்படும். இந்த ரயில் தேவையான இடத்தில் 90 நிமிஷங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
மேலும், புதுச்சேரி- திருப்பதி விரைவு ரயில் புதுச்சேரியில் இருந்து 2.40 மணிக்கு பிப். 26 மற்றும் 28- ஆம் தேதிகளில் செல்லும்போது வழியில் 20 நிமிஷங்கள் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
தெற்கு ரயில்வேயின் திருச்சி மண்டல மக்கள் தொடா்பு அதிகாரி ஆா். வினோத் இதைத் தெரிவித்துள்ளாா்.