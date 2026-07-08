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புதுச்சேரி

புதுச்சேரி தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரிக்குக் கூடுதல் பொறுப்பு

புதுச்சேரி தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரிக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

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புதுச்சேரியின் புதிய தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரி ஏஎஸ்பிஎஸ். ரவிபிரகாஷ்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 6:19 am IST

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புதுச்சேரி தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரிக்கு கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி தலைமைத் தோ்தல் அதிகாரியாக இருப்பவா் ஏஎஸ்பிஎஸ். ரவிபிரகாஷ். இவா் தற்போது, மகளிா் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை செயலராகக் கூடுதல் பொறுப்பில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதனின் உத்தரவுப்படி இதற்கான ஆணையை தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான் செவ்வாய்க்கிழமை பிறப்பித்துள்ளாா்.

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