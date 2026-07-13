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புதுச்சேரி

ஜிப்மா் முதுநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு ஜூலை 15-இல் 9 நகரங்களில் நுழைவுத்தோ்வு

புதுச்சேரி ஜிப்மரில் மருத்துவ முதுநிலை படிப்புகளுக்கான நுழைவுத் தோ்வு சென்னை உள்பட நாடு முழுவதும் 9 முக்கிய நகரங்களில் வரும் 15-ஆம் தேதி நடைபெறகிறது.

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பிரதிப் படம்

Updated On :13 ஜூலை 2026, 1:47 am IST

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புதுச்சேரி ஜிப்மரில் மருத்துவ முதுநிலை படிப்புகளுக்கான நுழைவுத் தோ்வு சென்னை உள்பட நாடு முழுவதும் 9 முக்கிய நகரங்களில் வரும் 15-ஆம் தேதி நடைபெறகிறது.

புதுச்சேரி ஜிப்மா் மருத்துவக் கல்லூரியில் எம்.எஸ்சி., நா்சிங் உள்பட முதுநிலை பாடப்பிரிவுகளில் 124 இடங்கள் உள்ளன. இதில், சேர மாணவா்களிடம் கடந்த 6-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. மாணவா் சோ்க்கைக்கு இணையதளத்தில் தோ்வு வரும் 15-ஆம் தேதி நடக்கிறது.

காலை 9 மணி முதல் 10.30 மணி வரை புதுச்சேரி, பெங்களூா், புவனேசுவரம், சென்னை, ஹைதராபாத், கொச்சி, கொல்கத்தா, மும்பை, தில்லி என 9 நகரங்களில் இந்த நுழைவுத் தோ்வு நடைபெறுகிறது.

இதற்கான நுழைவுச்சீட்டை மாணவா்கள் ஜிப்மா் இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். தோ்வு முடிவுகள், தரவரிசைப் பட்டியல் ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என ஜிப்மா் நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

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