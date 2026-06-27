தொழில்நுட்பப் பல்கலை. முதுநிலை பாடப் பிரிவுகளில் சேர கால அவகாசம் நீட்டிப்பு

புதுச்சேரி தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகத்தில் முதுநிலை பாடப் பிரிவுகளில் சேர விண்ணப்பிக்கும் தேதி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து இப் பல்கலைக் கழகம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
2026-27 ஆம் கல்வியாண்டில் எம்.டெக், எம்சிஏ, எம்பிஏ மற்றும் எம்எஸ்சி (மெட்டிரியல் சைன்ஸ் & டெக்னாலஜி) போன்ற முதுநிலை பாடப்பிரிவுகளில் சோ்வதற்கு மாணவா்கள் ஜூன் 11 முதல் இணையவழியில் விண்ணப்பித்து வருகின்றனா். புதுச்சேரி தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழக முதுநிலைப் படிப்புகளில் சேர விண்ணப்பிக்கும் தேதி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான கடைசி தேதி ௌ ஜூன் 26 என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், மாணவா்கள் காலக்கெடுவை நீட்டிக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்திருந்தனா். அதை ஏற்று மாணவா்கள் வரும் ஜூலை 5-ஆம் தேதி வரை இணையவழியில் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தற்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இணைய வழியில் விண்ணப்பித்த பிறகு விண்ணப்பத்தின் மென்நகலை பதிவிறக்கம் செய்து, அச்சிடப்பட்ட நகலுடன் மற்ற சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து வரும் ஜூலை 7-ஆம் தேதி அல்லது அதற்கு முன்னதாக தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம் முதுநிலைச் சோ்க்கைக் குழு அலுவலகத்தில் நேரிலோ அல்லது அஞ்சல் மூலமோ சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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