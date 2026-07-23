புதிய பொறுப்பாளருடன் தமிழகம், புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தலைவா்கள் சந்திப்பு

காங்கிரஸ் புதிய பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள குலாம் அஹ்மத் மீரை தில்லியில் புதுச்சேரி மற்றும் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவா்கள் புதன்கிழமை சந்தித்துப் பேசினா்.
தில்லி அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைமை அலுவலகத்தில் புதுச்சேரி மற்றும் தமிழக காங்கிரஸ் பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஜம்மு காஷ்மீா் மாநில காங்கிரஸ் சட்டப்பேரவை கட்சித் தலைவா் குலாம் அஹ்மத் மீரை, புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கட்சி தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி, தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தலைவா் மாணிக்கம் தாக்கூா் எம்.பி. ஆகியோா் மரியாதை நிமித்தமாக புதன்கிழமை சந்தித்தனா். அப்போது புதுச்சேரி மற்றும் தமிழக அரசியல் நிலவரங்களைப் பற்றி அவா்கள் விவாதித்தனா்.
புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தலைவா் அலுவலகம் இதைத் தெரிவித்துள்ளது.
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