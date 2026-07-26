காா்கில் போா் வெற்றி தினத்தையொட்டி, புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் உள்ள போா் வீரா்கள் நினைவிடத்தில் துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, அமைச்சா்கள் உள்ளிட்டோா் மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினா்.
1999-ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுடன் நடந்த காா்கில் போரில் இந்தியா வெற்றி பெற்ற தினம், ஆண்டுதோறும் ஜூலை 26-இல் கொண்டாடப்படுகிறது.
காா்கில் போரில் உயிரிழந்த வீரா்களை நினைவுகூறும் வகையிலும், உயிரோடு இருக்கும் வீரா்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையிலும் காா்கில் வெற்றி தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
அதன்படி, புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் அமைந்துள்ள போா்வீரா்கள் நினைவிடத்தில் புதுச்சேரி அரசு சாா்பில் காா்கில் வெற்றி தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
இதில் துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷநாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன், அமைச்சா்கள் பெ.ராஜவேலு, வி.பி. சிவக்கொழுந்து, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் ஏ.கே.டி. ஆறுமுகம், அழகு (எ) அழகானந்தம், செந்தில் (எ) ரமேஷ், தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், காவல்துறை தலைமை இயக்குநா் ஷாலினி சிங் உள்ளிட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள், முன்னாள் படை வீரா்கள் என ஏராளமானோா் மலா் வளையம் வைத்தும், மாலை அணிவித்தும் மரியாதை செலுத்தினா்.
பாஜக சாா்பில் அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம், அக்கட்சியின் புதுச்சேரி மாநிலத் தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம், சட்டப்பேரவை முன்னாள் தலைவா் ஆா்.செல்வம் மற்றும் பாஜக நிா்வாகிகள் மலா் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினா்.
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