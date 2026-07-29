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புதுச்சேரி

புதுச்சேரி அரசு செவிலியா்களுக்கு புதிய சீருடைகள் அறிவிப்பு

புதுச்சேரி அரசு சுகாதாரத் துறை சாா்பில் நா்சிங் ஆபீஸா், துணை நா்சிங் சூப்பிரெண்ட் பணிகளுக்கு புதிய சீருடைகளை அரசு அறிவித்து, அதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

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புதுச்சேரி அரசு

Updated On :29 ஜூலை 2026, 5:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி அரசு சுகாதாரத் துறை சாா்பில் நா்சிங் ஆபீஸா், துணை நா்சிங் சூப்பிரெண்ட் பணிகளுக்கு புதிய சீருடைகளை அரசு அறிவித்து, அதற்கான அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, பெண் செவிலியா்களுக்கு ஒட்டக நிறத்திலான சல்வாா் சூட் மற்றும் வெள்ளை நிற ஓவா் கோட் புதிய சீருடையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆண் செவிலியா்களுக்கு ஒட்டக நிற பாா்மல் சட்டை, காபி கலா் பேண்ட், முழுக்கை வைத்த வெள்ளை நிற ஓவா் கோட் சீருடையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பணியின்போது வெள்ளை நிற சாக்ஸ், ஷூ அணிவதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான ஆணையை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் உத்தரவின்பேரில் சுகாதாரத் துறை சாா்பு செயலா் சௌமியா பிறப்பித்துள்ளாா்.

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