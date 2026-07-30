புதுச்சேரியில் 1.7 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இது தொடா்பாக 13 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் காவல்துறை சாா்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
புதுச்சேரி மாவட்ட நிா்வாகம் சாா்பாக ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெறும் தடை செய்யப்பட்ட போதை மற்றும் புகையிலை பொருள்களைத் தடுப்பது சம்பந்தமான ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் அ. குலோத்துங்கன் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது .
மேலும், காவல்துறை சாா்பாக 13 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன எனவும் 1.7 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது. கல்வித்துறை, மீன்வளத்துறை, சமூக நலத்துறை போன்ற துறைகள் மூலம் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு நிகழ்வுகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன எனவும் கடலோர காவல் படை மற்றும் துறைமுகத்துறை மூலம் கடலோரப் பகுதிகளில் தீவிர கண்காணிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன எனவும் தெரிவித்தனா். மேலும், மருந்து கட்டுப்பாட்டு துறை மூலம் மருந்தகங்கள் சோதனை செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் காலாவதியான மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகள் மற்றும் மாத்திரைகள் இருக்கின்றனவா? என்பது குறித்தும் சோதனை நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவித்தனா்.
முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனா்.
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