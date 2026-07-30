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புதுச்சேரி

மத்திய பல்கலை.உடற்பயிற்சி கூடம் விரிவாக்கம்

புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக் கழகத்தில் உடற்பயிற்சி கூடம் விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.

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புதுச்சேரி பல்கலைக் கழக வளாகத்தில் உள்ள உடற்பயிற்சி கூடத்தில் துணைவேந்தா் பேராசிரியா் பி.பிரகாஷ்பாபு.

Updated On :30 ஜூலை 2026, 6:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி மத்திய பல்கலைக் கழகத்தில் உடற்பயிற்சி கூடம் விரிவாக்கம் செய்யப்படுகிறது.

இது குறித்து இப் பல்கலைக் கழகத்தின் துணைப் பதிவாளரும் மக்கள் தொடா்பு அதிகாரியுமான கே. மகேஷ் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

இப் பல்கலைக் கழக துணைவேந்தா் பி. பிரகாஷ்பாபு பல்கலைக் கழக விளையாட்டு வசதிகளை ஆய்வு செய்தாா். மேலும், உடற்பயிற்சி கூட விரிவாக்கத்துக்காக விரிவான முன்மொழிவை சமா்ப்பிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அவா் அறிவுறுத்தினாா்.

விளையாட்டு வசதிகளில் பணியாற்றும் உடற்கல்வி ஊழியா்களுடன் அவா் கலந்துரையாடினாா். அப்போது தேவைகள் மற்றும் பயன்பாட்டு முறைகளைக் கேட்டறிந்தாா். மாணவா்களின் முழுமையான வளா்ச்சியில் விளையாட்டு மற்றும் உடல் தகுதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றும் அவா் குறிப்பிட்டாா். மேலும், மாணவ, மாணவிகளுக்குக் கூடுதல் உபகரணங்கள், மேம்படுத்தப்பட்ட உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சிறந்த வசதிகளை உள்ளடக்கிய விரிவான திட்டத்தைத் தயாரிக்கவும் அதிகாரிகளுக்கு அவா் அறிவுறுத்தினாா்.

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