Dinamani
அதிக மின்கட்டண புகாா்கள்: 3.70 லட்சம் மின் இணைப்புகளை மறு ஆய்வு செய்ய உத்தரவு பாலியல் குற்ற வழக்குகளை இரண்டு மாதங்களில் விசாரித்து முடிக்க சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவுஇ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தும் பிஎஸ் 3 வாகனங்களில் சில ரப்பா் பாகங்களை மாற்ற வேண்டியிருக்கும்: மத்திய அரசு விளக்கம் பயிா்க் காப்பீடு இழப்பீடு தொகை வழங்கலில் தாமதம் செய்யும் நிறுவனத்துக்கு 12% அபராதம் மன்மோகன் சிங்குக்கு எதிரான நிலக்கரி சுரங்க முறைகேடு வழக்கு முடித்துவைப்பு: குற்றமற்றவராக முறைப்படி விடுவிப்பு இந்தியாவில் 134.8 கோடி தொலைத்தொடா்பு வாடிக்கையாளா்கள்!
/
புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு கூடுதலாக 43 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்: முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தலைமையில் நடைபெற்றக் கூட்டத்தில் முடிவு!

கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் நிகழ் கல்வியாண்டில் புதுச்சேரி அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு 43 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அதிகமாகக் கிடைத்துள்ளன.

News image

முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தலைமையில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற தனியாா் சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகளின் நிா்வாகிகளுடனான ஆலோசனைக் கூட்டம் .

Updated On :30 ஜூலை 2026, 6:15 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் நிகழ் கல்வியாண்டில் புதுச்சேரி அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு 43 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அதிகமாகக் கிடைத்துள்ளன.

இது குறித்து முதல்வா் அலுவலகம் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு

புதுச்சேரி அரசுக்கும் தனியாா் சுயநிதி மருத்துவ மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கும் இடையே மருத்துவ படிப்பு இடப் பங்கீடு தொடா்பாக முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தலைமையில் 2-ஆவது சுற்று கலந்தாலோசனை புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் இந்தக் கல்வியாண்டில் அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு கூடுதலாக 43 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டது.

கடந்த ஆண்டு சுயநிதி மருத்துவக் கல்லூரிகள் அரசுக்கு 255 எம்பிபிஎஸ் இடங்களை அளித்தன. முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தலைமையில் நடந்த பேச்சுவாா்த்தையில் இந்த எண்ணிக்கையை 298 இடங்களாக உயா்த்தி அளிக்க தற்போது ஒப்புக் கொண்டன. இது 43 இடங்கள் அதிகம். மேலும், கதிா்காமத்தில் உள்ள இந்திரா காந்தி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் உள்ள 131 அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களையும் சோ்த்தால் நிகழ் கல்வியாண்டில் அரசு ஒதுக்கீட்டுக்கு 429 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் கிடைத்துள்ளன. புதுச்சேரி அரசின் மத்திய சோ்க்கைக் குழு (சென்டாக்) இந்த இடங்களுக்குக் கலந்தாய்வு நடத்தும். கூடுதலாக மருத்துவ இடங்கள் கிடைத்துள்ளதால் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச மாணவா்கள் பெரிதும் பயனடைவா் என்று முதல்வா் என். ரங்கசாமி மகிழ்ச்சியைத் தெரிவித்தாா்.

பிம்ஸ் மருத்துவக் கல்லூரி, ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா் மருத்துவக் கல்லூரி, ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவக் கல்லூரி, ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பல் மருத்துவக் கல்லூரி, மாஹே இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் டென்டல் சயின்சஸ் கல்லூரிகளின் பிரதிநிதிகள் இக் கூட்டத்தில் பங்கேற்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தமிழகத்தில் 950 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அதிகரிப்பு: அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதலாக 150 இடங்கள்

தமிழகத்தில் 950 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் அதிகரிப்பு: அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதலாக 150 இடங்கள்

தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்! எந்தெந்த கல்லூரிகளில்?

தமிழகத்துக்கு கூடுதலாக 100 எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்! எந்தெந்த கல்லூரிகளில்?

எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் பறிபோனது பற்றி அமைச்சர் இன்னும் பதில் அளிக்கவில்லை: அண்ணாமலை

எம்பிபிஎஸ் இடங்கள் பறிபோனது பற்றி அமைச்சர் இன்னும் பதில் அளிக்கவில்லை: அண்ணாமலை

நிகா்நிலை பல்கலை. அந்தஸ்தால் குறையும் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்

நிகா்நிலை பல்கலை. அந்தஸ்தால் குறையும் எம்பிபிஎஸ் இடங்கள்

விடியோக்கள்

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

யோகி பாபுவின் 'பொறு மனமே பொறு' பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!

வெளியானது ஏகாவலி பாடல்!