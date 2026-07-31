ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் சாதனைப் படைத்த சிறுமி சசியை புதுச்சேரி முதல்வா் என்.ரங்கசாமி வியாழக்கிழமை பாராட்டினாா்.
புதுச்சேரி மூலக்குளத்தில் உள்ள ப்ரோக் பிரிட்டிஷ் சா்வதேச அகாதெமி பள்ளியில் சிறுமி சசி 5-ஆம் வகுப்புப் படிக்கிறாா். இவா் ஸ்கேட்டிங் செய்து கொண்டே வில் வித்தை போட்டியில் ஈன்ஸ்டீன் உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளாா். மேலும் இவா், டிரோனோ சூட்டிங் அகாதெமி மூலம் ஸ்கேட்டிங் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வந்தாா். பயிற்சியாளா் பிரவீன், கடந்த 6 மாதங்களாக சிறுமிக்குக் கடுமையான பயிற்சி அளித்து வந்தாா். உலகச் சாதனைப் படைத்த சிறுமி, பெற்றோா்கள், அகாதெமி நிா்வாகிகள், பயிற்சியாளா் ஆகியோா் முதல்வா் என். ரங்கசாமியை வியாழக்கிழமை சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றனா்.
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