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புதுச்சேரி

மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியா் வீட்டில் தங்க நகைகள் மாயமான வழக்கில் பெண் கைது

கிருமாம்பாக்கம் அருகே மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியா் வீட்டில் தங்க நகைகள் மாயமான வழக்கில் பெண் கைது செய்யப்பட்டாா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :7 ஜூன் 2026, 2:39 am IST

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கிருமாம்பாக்கம் அருகே மருத்துவக் கல்லூரி பேராசிரியா் வீட்டில் தங்க நகைகள் மாயமான வழக்கில் பெண் கைது செய்யப்பட்டாா்.

புதுச்சேரி கிருமாம்பாக்கம் அடுத்த பிள்ளையாா்குப்பம் ஊழியா்கள் குடியிருப்பில் வசிப்பவா் விமல்ராஜ் (42). அரியூரில் உள்ள தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரியில் பேராசிரியராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இவரது மனைவி ஆனிஷீபா, பிள்ளையாா்குப்பத்தில் உள்ள தனியாா் மருத்துவக் கல்லூரியில் பேராசிரியராக உள்ளாா்.

இந்நிலையில், ஆனிஷீபா வீட்டு பீரோ லாக்கரில் வைத்திருந்த 21.5 பவுன் தங்க நகைகள் திடீரென மாயமாயின.

இது குறித்து அவா் கிருமாம்பாக்கம் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா். இதுதொடா்பாக அவா்கள் வீட்டில் வேலை செய்து வந்த சாா்காசிமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த ரமணி (43) சனிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டாா்.

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