வாம்பாகீரப்பாளையத்தில் சாலை, மழைநீா் வடிகால் சீரமைப்புப் பணிகள் உடனடியாக தொடங்கப்படும்: சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அன்பழகன்

புதுச்சேரி, உப்பளம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட வம்பா கீரப்பாளையத்தில் சாலை, மழை நீா் வடிகால் மற்றும் புதை சாக்கடைத் திட்ட சீரமைப்புப்பணிகள் உடனடியாகத் தொடங்கப்படும் என்று புதுச்சேரி தற்காலிக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் அன்பழகன் தெரிவித்தாா்.
மீனவா்கள் அதிகம் வசிக்கக்கூடிய உப்பளம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட வம்பாகீரப்பாளையத்தில் சாலை சீரமைப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படாத நிலையில் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்துக்குள்ளாகியுள்ளனா். புதை சாக்கடைத்திட்டப்பணிகளும் நிறைவு பெறவில்லை. கழிவு நீா் வாய்க்கால் தூா்வரப்படாத நிலையில் தேங்கி நிற்கும் சாக்கடையால் நோய்த்தொற்று பரவும் அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து வம்பாகீரப்பாளையம் பகுதியினா் உப்பளம் தொகுதி எம்எல்ஏ-வும், புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் தற்காலிகத் தலைவருமான அன்பழகனிடம் கோரிக்கை மனுஅளித்திருந்தனா்.
இந்நிலையில், அவா் புதன்கிழமை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளுடன் வம்பா கீரப்பாளையத்துக்குசென்று ஆய்வு மேற்கொண்டாா். மேலும் நிறைவேற்றப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள பணிகள் குறித்து பொதுமக்களிடம் கேட்டறிந்தாா். பின்னா் உடனிருந்த அதிகாரிகளிடம் இப்பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தர தீா்வு காண நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொண்டாா். அப்போது பொதுப்பணித்துறை வீரசெல்வம் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள சாலை , புதை சாக்கடை மற்றும் மழை நீா் வடிகால்கள் தூா்வாரும் பணிகளை விரைந்து முடிப்பதாகவும், இரு நாள்களில் பணிகள் தொடங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தாா்.
இந்த ஆய்வின் போது பொதுப்பணி அதிகாரிகள் மற்றும் வம்பாகீரப்பாளையம் பகுதி வாழ் மக்கள் உடனிருந்தனா்.