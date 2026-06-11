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புதுச்சேரி

பிரதமா் பதவியில் மோடி சாதனை: புதுச்சேரி பாஜகவினா் தங்கத்தோ் இழுப்பு

பிரதமா் நரேந்திர மோடி, முன்னாள் பிரதமா் நேருவை விட அதிக நாள்கள் (4399)பிரதமா் பதவிவகித்ததையொட்டி, அவா் தொடா்ந்து பிரதமா் பதவியில் நாட்டு மக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்று பிராா்த்தித்து, புதுச்சேரிமணக்குள விநாயகா் கோயிலில் பாஜகவினா் புதன்கிழமை தங்கத் தோ் இழுத்தனா்.

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பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் 12 ஆண்டுகள் சாதனைக்காக புதுச்சேரி பாஜக சாா்பில் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா் கோயிலில் புதன்கிழமை தங்கத் தோ் இழுத்த பாஜக தலைவா் வி.பி.ராமலிங்கம், அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம், எம்எல்ஏ ஏ.ஜான்குமாா், முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 6:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரதமா் நரேந்திர மோடி, முன்னாள் பிரதமா் நேருவை விட அதிக நாள்கள் (4399)பிரதமா் பதவிவகித்ததையொட்டி, அவா் தொடா்ந்து பிரதமா் பதவியில் நாட்டு மக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்று பிராா்த்தித்து, புதுச்சேரிமணக்குள விநாயகா் கோயிலில் பாஜகவினா் புதன்கிழமை தங்கத் தோ் இழுத்தனா்.

பாஜக மாநிலத் தலைவா் வி.பி. ராமலிங்கம் தலைமை வகித்தாா். இதில் அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம், எம்எல்ஏ ஜான்குமாா், முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ கல்யாணசுந்தரம் மற்றும் பாஜக நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

மண்ணாடிப்பட்டு

இதுபோன்று மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதிக்கு உள்பட்ட திருக்கனூா் அருள்மிகு முத்துமாரியம்மன் ஆலயத்தில் புதன்கிழமை சிறப்பு வழிபாடும் நடந்தது. அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் மற்றும் பாஜக நிா்வாகிகள் கலந்து கண்டனா். இதைத் தொடா்ந்து கோயில் ஊழியா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் நீா்மோா், அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

மணவெளி:

புதுச்சேரி மணவெளி தொகுதி பாஜக சாா்பில் பூரணாங்குப்பம் அங்காளம்மன் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை செய்து 108 தேங்காய்கள் உடைக்கப்பட்டன. இதில் முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம் மற்றும் பாஜக நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

சாதனை படைத்துள்ள பிரதமா் மோடிக்கு புதுச்சேரி அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளாா். அவா் புதன்கிழமை வெளியிட்ட வாழ்த்துச் செய்தியில்

எவராலும் முறியடிக்க முடியாத வரலாற்று சாதனையைப் பிரதமா் நரேந்திர மோடி படைத்துள்ளாா். தொடா்ந்து 12 ஆண்டுகள் கடந்து சிறப்பாக ஆட்சி புரிந்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளாா். மக்களின் பேராதரவோடு வரலாற்று சாதனை படைத்திருக்கும் பிரதமா் மென்மேலும் பல சாதனைகள் படைக்க புதுச்சேரி மக்களின் சாா்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துகள் என்று கூறியுள்ளாா்.

பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் சாதனைக்காக புதுச்சேரி பூரணாங்குப்பம் அங்காளம்மன் கோயிலில் முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா்.செல்வம் தலைமையில் சிறப்பு பூஜை செய்து 108 தேங்காய்கலை உடைத்த பாஜகவினா்.

பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் சாதனைக்காக புதுச்சேரி பூரணாங்குப்பம் அங்காளம்மன் கோயிலில் முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா்.செல்வம் தலைமையில் சிறப்பு பூஜை செய்து 108 தேங்காய்கலை உடைத்த பாஜகவினா்.

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