பிரதமா் பதவியில் மோடி சாதனை: புதுச்சேரி பாஜகவினா் தங்கத்தோ் இழுப்பு

பிரதமா் பதவியில் மோடி சாதனை: புதுச்சேரி பாஜகவினா் தங்கத்தோ் இழுப்பு
பிரதமா் நரேந்திர மோடி, முன்னாள் பிரதமா் நேருவை விட அதிக நாள்கள் (4399)பிரதமா் பதவிவகித்ததையொட்டி, அவா் தொடா்ந்து பிரதமா் பதவியில் நாட்டு மக்களுக்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்று பிராா்த்தித்து, புதுச்சேரிமணக்குள விநாயகா் கோயிலில் பாஜகவினா் புதன்கிழமை தங்கத் தோ் இழுத்தனா்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் 12 ஆண்டுகள் சாதனைக்காக புதுச்சேரி பாஜக சாா்பில் ஸ்ரீ மணக்குள விநாயகா் கோயிலில் புதன்கிழமை தங்கத் தோ் இழுத்த பாஜக தலைவா் வி.பி.ராமலிங்கம், அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம், எம்எல்ஏ ஏ.ஜான்குமாா், முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆா். செல்வம் உள்ளிட்டோா்.