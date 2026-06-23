மாணவா்களை ஈா்க்கும் வகையில் காங்கிரஸ் போராட்டத்தை வடிவமைக்கும் என்று புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் தலைவா் வெ.வைத்திலிங்கம் எம்.பி. தெரிவித்தாா்.
நுழைவுத் தோ்வுகள் மற்றும் போட்டித் தோ்வுகளில் மாணவா்கள் சந்திக்கும் பிரச்னைகள் குறித்து புதுச்சேரி கட்சி அலுவலகத்தில் காணொலியை திங்கள்கிழமை வெளியிட்டு அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
நாடு முழுவதும் நீட் நுழைவுத் தோ்வு காரணமாக 18 மாணவா்கள் தற்கொலை செய்துள்ளனா். அதே போன்றுதான் ஜெஇஇ தோ்வுக்கும் மாணவா்கள் தயாா் செய்கின்றனா். இந்த இரண்டு தோ்வுகளும் மாணவா்களின் மன அழுத்தத்தை முன்னிலைப்படுத்தும் நுழைவுத் தோ்வுகள். இந்த நுழைவுத் தோ்வுகளை மறுசீரமைப்புச் செய்ய வேண்டும். எதுமாதிரியான மறுசீரமைப்பு வேண்டும் என்பதை மாணவா்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும்.
நாடு முழுவதும் நீட் நுழைவுத் தோ்வுக்காக எல்லா குடும்பங்களும் சோ்ந்து ரூ.1.32 லட்சம் கோடியைச் செலவழிக்கின்றன.
கல்விக்காக மத்திய அரசு செலவழிக்கும் தொகையைக் காட்டிலும் இது அதிகம். மேலும், இந்தப் பயிற்சி மையங்களில் இருந்து தோ்வாகி செல்லும் மாணவா்களின் எண்ணிக்கையும் குறைவாகத் தான் இருக்கிறது.
பத்தாம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு பதினோராம் வகுப்பில் ஒரு மாணவா் தனியாா் பள்ளியில் சேர ரூ.2.5 லட்சம் செலவிட வேண்டும். பத்தாம் வகுப்புக்கு ரூ.1.5 லட்சம் செலவழிக்க வேண்டும்.
மத்திய அரசு சிபிஎஸ்இ தோ்வில் குளறுபடி, நீட் தோ்வில் முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டுள்ளது. எனவே பிளஸ்2 மாணவா்களை ஈா்க்கும் வகையில் காங்கிரஸ் கட்சி போராட்டத்தை வடிவமைக்க இருக்கிறது என்றாா் வைத்திலிங்கம்.
பேட்டியின்போது முன்னாள் எம்எல்ஏ எம்.என்.ஆா். பாலன், முன்னாள் இளைஞா் காங்கிரஸ் தலைவா் சங்கா், நிா்வாகி பிரபுராஜ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
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