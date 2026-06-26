புதுச்சேரி மாநில தலித் பழங்குடி இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு மற்றும் சமூகநல அமைப்புகள் சாா்பில் சட்டப்பேரவை அருகே கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு கூட்டமைப்புத் தலைவா் ஜெயபாலன் தலைமை வகித்தாா். சமூகநல அமைப்பு நிா்வாகிகள் ராமசாமி, வீர அரிகிருஷ்ணன், மேகராஜ், கி.ராமசாமி உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
புதுச்சேரி எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகளைச் சீா்குலைத்து வருவதாக, அதன் திட்ட இயக்குநா் டாக்டா் அருள் விசாகனை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரியும், அந்நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற முறைகேடுகள் குறித்து விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி இந்த ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
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