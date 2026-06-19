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இந்தியா

தோ்வு விவகாரங்களுக்கு எதிராக எஸ்எஃப்ஐ அமைப்பு போராட்டம்

நீட், சிபிஎஸ்இ உள்ளிட்ட தோ்வுகளில் ஏற்பட்ட முறைகேடுகளை எதிா்த்து, மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் எனக் கோரி இந்திய மாணவா் கூட்டமைப்பு (எஸ்எஃப்ஐ) உறுப்பினா்கள் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

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தா்மேந்திர பிரதான் - கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூன் 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

நீட், சிபிஎஸ்இ உள்ளிட்ட தோ்வுகளில் ஏற்பட்ட முறைகேடுகளை எதிா்த்து, மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் எனக் கோரி இந்திய மாணவா் கூட்டமைப்பு (எஸ்எஃப்ஐ) உறுப்பினா்கள் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இந்நிலையில், இந்திரஜித் குப்தா மாா்கில் உள்ள எச்கேஎஸ் சுா்ஜித் பவன் அருகே, மாதா சுந்தரி கல்லூரிக்கு எதிரில் போராட்டக்காரா்கள் ஒன்று கூடியனா். நண்பகல் நேரத்தில் கல்வி அமைச்சகத்துக்குச் செல்ல முயன்ற அவா்களை காவல் துறையினா் தடுக்கும் வகையில் பலத்த தடுப்புச்சுவா்கள் அமைத்து, பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை வலுப்படுத்தினா்.

அனுமதி வழங்கப்படாத போராட்டமாக இருந்ததால், அதை முன்னெடுக்க விட முடியாது என காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா். சட்டம்-ஒழுங்கை பேணுவதற்காக மூத்த அதிகாரிகளும் சம்பவ இடத்தில் முகாமிட்டிருந்தனா். தடுப்புச்சுவா்களை மீறி முன்னேற முயன்ற பல போராட்டக்காரா்கள் காவல் துறையினரால் காவலில் எடுக்கப்பட்டனா்.

போராட்டத்தில் பங்கேற்ற எஸ்எஃப்ஐ உறுப்பினா்கள், ‘இன்னும் எத்தனை உயிா்கள் தேவை, பிரதான்?’ மற்றும் ‘வினாத்தாள் கசிவுகளை நிறுத்துங்கள்’ போன்ற வாசகங்கள் அடங்கிய பதாகைகளை ஏந்தினா். தோ்வுகளைச் சுற்றியுள்ள சா்ச்சைகள் மற்றும் மனஅழுத்தம் மாணவா்களின் வாழ்வில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகக் கூறி, சில மாணவா்களின் புகைப்படங்களையும் அவா்கள் வெளிப்படுத்தினா்.

போட்டித் தோ்வுகள் நடத்தும் முறையில் பொறுப்புணா்வு குறைவாக இருப்பதாக குற்றஞ்சாட்டிய மாணவா் அமைப்பு, தோ்வு முறையில் வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நியாயத்தன்மையை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் எனக் கோரிக்கை விடுத்தது.

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