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புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் 424 முகாம்களில் நாளை போலியோ சொட்டு மருந்து

புதுச்சேரியில் 424 முகாம்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை போலியோ சொட்டு மருந்து போடப்படுகிறது.

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கோப்புப்படம்

Updated On :27 ஜூன் 2026, 12:31 am IST

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புதுச்சேரியில் 424 முகாம்களில் ஞாயிற்றுக்கிழமை போலியோ சொட்டு மருந்து போடப்படுகிறது.

போலியோ குழந்தைகளை நோயிலிருந்து பாதுகாக்க மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் தீவிர போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை நடத்துகிறது.

அதன்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஜூலை 28) புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேச பகுதியில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும் காலை 7 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை ஐந்து வயதுக்குள்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனால் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தை சோ்ந்த 74,124 குழந்தைகளும் பயனடைவா். கிராமங்கள் மற்றும் நகா்ப்புறங்களில் 424 முகாம்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடுகிற இடங்களான பேருந்து நிலையம், ரயில் நிலையம், பூங்காக்கள், கோயில்கள் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் என 31 இடங்களில் சொட்டு மருந்து கொடுக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

கூடுதல் விவரங்கள் தெரிந்து கொள்வதற்கு அவரவா் பகுதியில் உள்ள ஆஷா, ஏ.என்.எம். அங்கன்வாடி பணியாளா்களைத் தொடா்பு கொள்ளலாம் என புதுச்சேரி சுகாதாரத் துறை இயக்குநா் மருத்துவா் செவ்வேல் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளாா்.

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