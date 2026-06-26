மீனவா்களின் பாதுகாப்புக்கு பிரதமா் நரேந்திர மோடி முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறாா் என புதுச்சேரியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட கலங்கரை விளக்கம் திறப்பு விழாவில் மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தாா்.
மத்திய ஜிஎஸ்டி இயக்குநரகம் சாா்பில் புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் உள்ள பழைய கலங்கரை விளக்கக் கட்டடம் ரூ.3.5 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்டு வியாழக்கிழமை திறக்கப்பட்டது.
இதைத் திறந்து வைத்து நிா்மலா சீதாராமன் பேசியது:
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் வல்லவிளை கிராமத்தைச் சோ்ந்த 700 மீனவா்கள் 2025-அக்டோபரில் மீன்பிடிக்க ஆழ்கடலுக்குச் சென்றனா். அவா்களிடம் செயற்கைக்கோள் கைப்பேசிகள் இல்லை. அந்த நேரத்தில் திடீரென்று கடல்சீற்றம் இருக்கும் என்ற எச்சரிக்கையை அவா்களுக்கு அளிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
அப்போது பிஎஸ்என்எல் உள்ளிட்ட தகவல் தொடா்பு நிறுவனங்கள் மூலம் 14, 15 மணி நேரத்தில் மொபைல் தொலைத் தொடா்பு வாயிலாக இந்தத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு அந்தக் குடும்பங்கள் பாதுகாக்கப்பட்டன. இயற்கை பேரிடா் காலத்தில் அவசர நிலை உருவாகும்போது சட்டபூா்வமாகவும், தொழில்நுட்பம் சாா்ந்தும் ஏற்பட்ட சவாலைச் சந்தித்து மீனவா்கள் பாதுகாக்கப்பட்டனா். மத்திய அரசு குறிப்பாக பிரதமா் நரேந்திர மோடி மீனவா்களின் பாதுகாப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகிறாா். அதனால் கலங்கரை விளக்கம் என்பது வலிமை பெறுகிறது. கடல் சீற்றம் மற்றும் தொலைத் தொடா்பு எச்சரிக்கைக்கு கலங்கரை விளக்கம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
சுங்கத் துறை:
எப்போதெல்லாம் சரக்குகள் இடம் பெயா்கின்றனவோ, அப்போதெல்லாம் கட்டுப்பாடுகள், வருவாய், பாதுகாப்பு, வசதி போன்றவற்றில் சுங்கத் துறை கவனம் செலுத்தும். சுங்க வரி பொருளாதார எல்லைகளைப் பாதுகாக்கிறது. மேலும், கடத்தலைத் தடுக்கிறது. பொருளாதார வளா்ச்சிக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது.
தற்போது இந்தியாவில் துறைமுகம், விமான நிலையங்களில் இந்த நடைமுறை முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. தளவாடங்கள் இணைப்பு மற்றும் டிஜிட்டல் முறை விரிவாக்கம் அதிக அளவில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த கலங்கரை விளக்கத்தில் இளம் கலைஞா்கள் தங்களின் படைப்புகளைக் காட்சிப்படுத்தவும் வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுச்சேரி மக்களும், சுற்றுலாப் பயணிகளும் இந்தப் புனரமைக்கப்பட்ட கட்டடத்தின் அழகை பாா்த்து ரசிக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பேசுகையில், நம் முன்னோா்களின் அறிவு, திறமை, பாரம்பரியத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் கலங்கரை விளக்கம் அமைந்துள்ளது. மேலும், மாலுமிகளுக்கு ஒளிகோபுரமாகவும் இருந்துள்ளது. 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே புதுச்சேரிக்கும் ரோமானியா்களுக்கும் வணிகத் தொடா்பு இருந்துள்ளதை அரிக்கன்மேடு ஆராய்ச்சிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன என்றாா்.
முதல்வா் என்.ரங்கசாமி பேசுகையில், சுற்றுலா பயணிகளின் வருகை புதுச்சேரியில் அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்தக் கலங்கரை விளக்கம் இதற்கு உதவியாக இருக்கும். மேலும், மத்திய அரசின் நிதியுதவியோடு புதுச்சேரியில் பல்வேறு கட்டடங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. சிறந்த புதுச்சேரி என்ற முழக்கத்தை முன்வைத்தவா் பிரதமா் நரேந்திர மோடி. புதுச்சேரி வளா்ச்சிக்கு மத்திய அரசு கூடுதல் நிதி அளிக்க வேண்டும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் சு. செல்வகணபதி எம்.பி., விக்னேஷ் கண்ணன் எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா். மத்திய ஜிஎஸ்டி துறையின் தமிழக-புதுச்சேரி முதன்மை ஆணையா் மதன் மோகன் சிங் வரவேற்றாா். துறையின் புதுச்சேரி இயக்குநா் மிலிந்த் ஆா். லாஞ்சிவா் நன்றி கூறினாா்.
புதுப்பிக்கப்பட்ட இந்த கலங்கரை விளக்கக் கட்டடத்தில் நூலகம், இளம் கலைஞா்களின் படைப்புகளைக் காட்சிப்படுத்தும் கூடம், சிறிய அருங்காட்சியகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. மேலும், விழாவில் இந்தக் கட்டடத்தின் சிறப்பை வெளிப்படுத்தும் வகையில் காணொலி வெளியிடப்பட்டது.
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