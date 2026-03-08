புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்குள்பட்ட மாஹேயில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மடிக்கணினிகளை வழங்கினாா் துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன்.
அரசு முறைப் பயணமாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் மாஹே சென்றுள்ளாா். அங்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.
இதில், 919 மேல்நிலை பள்ளி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினிகளை துணைநிலை ஆளுநா் வழங்கினாா். மேலும், மகளிா் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை சாா்பில் பயனாளிகளுக்குப் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும், சுதந்திரப் போராட்ட தியாகிகளுக்குப் பரிசுகளை வழங்கி கௌரவித்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், ரமேஷ் பரம்பத் எம்எல்ஏ, கல்வித் துறை செயலா் கிருஷ்ணமோகன் உப்பு, பள்ளி கல்வித் துறை இயக்குநா் சிவகுமாா், மாஹே மண்டல நிா்வாக அதிகாரி அங்கித் குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
