Dinamani
டி20 உலகக் கோப்பை: 3-வது முறையாக சாம்பியன்; வரலாறு படைத்த இந்திய அணி!மார்ச் 28-ல் தொடங்கும் ஐபிஎல் தொடர்; அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியானது!கவனம் பெறும் திருச்சி திமுக மாநாடு! புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிடும் முதல்வர்!நாமக்கலில் 7 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை: இபிஎஸ் கண்டனம்!அதிகரிக்கும் கோடை வெய்யில்: வேலூர் மாவட்டத்தில் 101.3 டிகிரி வெப்பம் பதிவு!நீட் தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
/
புதுச்சேரி

மாஹேயில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினி! துணைநிலை ஆளுநா் வழங்கினாா்!

News image
புதுச்சேரி பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் மாஹேயில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாணவா்களுக்கு இலவச மடிக்கணினி வழங்கிய துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன்.
Updated On :8 மார்ச் 2026, 7:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்துக்குள்பட்ட மாஹேயில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை மடிக்கணினிகளை வழங்கினாா் துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன்.

அரசு முறைப் பயணமாக புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் மாஹே சென்றுள்ளாா். அங்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் பள்ளி மாணவா்களுக்கு இலவச மடிக்கணினி வழங்கும் விழா நடைபெற்றது.

இதில், 919 மேல்நிலை பள்ளி மாணவா்களுக்கு மடிக்கணினிகளை துணைநிலை ஆளுநா் வழங்கினாா். மேலும், மகளிா் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் துறை சாா்பில் பயனாளிகளுக்குப் பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளையும், சுதந்திரப் போராட்ட தியாகிகளுக்குப் பரிசுகளை வழங்கி கௌரவித்தாா்.

நிகழ்ச்சியில், ரமேஷ் பரம்பத் எம்எல்ஏ, கல்வித் துறை செயலா் கிருஷ்ணமோகன் உப்பு, பள்ளி கல்வித் துறை இயக்குநா் சிவகுமாா், மாஹே மண்டல நிா்வாக அதிகாரி அங்கித் குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

விளாத்திகுளத்தில் மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி

விளாத்திகுளத்தில் மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மடிக்கணினி

174 தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணை - புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா், முதல்வா் வழங்கினா்

174 தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியா்களுக்குப் பணி நியமன ஆணை - புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா், முதல்வா் வழங்கினா்

அம்பேத்கா் யாத்திரையை தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநா்: முதல்வா் பங்கேற்பு

அம்பேத்கா் யாத்திரையை தொடங்கி வைத்த துணைநிலை ஆளுநா்: முதல்வா் பங்கேற்பு

விவேகானந்தா கல்லூரி மாணவா்களுக்கு இலவச மடிக்கணினி: அமைச்சா் வழங்கினாா்

விவேகானந்தா கல்லூரி மாணவா்களுக்கு இலவச மடிக்கணினி: அமைச்சா் வழங்கினாா்

வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 நாட்கள் முன்பு