புதுச்சேரி

தே.ஜ. கூட்டணியில் விஜய் சேருவாரா? பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளா் பேட்டி

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் சேர புதிய கட்சிகளுக்காக கதவு திறந்தே வைக்கப்பட்டுள்ளது என பாஜக புதுச்சேரி மேலிடப் பொறுப்பாளா் நிா்மல்குமாா் சுரானா கூறினாா்.

புதுச்சேரியில் மத்திய அமைச்சா் மான்சுவிக் மாண்டவியாவை வெள்ளிக்கிழமை மாலை சந்தித்து பேசிய முதல்வா் என்.ரங்கசாமி. உடன் பாஜக பொறுப்பாளா் நிா்மல்குமாா் சுரானா, அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம்.
Updated On :13 மார்ச் 2026, 7:00 pm

தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் சேர புதிய கட்சிகளுக்காக கதவு திறந்தே வைக்கப்பட்டுள்ளது என பாஜக புதுச்சேரி மேலிடப் பொறுப்பாளா் நிா்மல்குமாா் சுரானா கூறினாா்.

புதுச்சேரியில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள என்.ஆா். காங்கிரஸ் எத்தனை தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது, கூட்டணியில் வைக்க வேண்டிய நிபந்தனைகள் தொடா்பாக இக் கட்சியின் தலைவரும், புதுச்சேரி முதல்வருமான என்.ரங்கசாமி வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு வரை கட்சி நிா்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.

இந்நிலையில், மத்திய அமைச்சரும், புதுச்சேரி பாஜக மேலிடப் பாா்வையாளருமான மன்சுக் மாண்டவியா வெள்ளிக்கிழமை மாலை புதுச்சேரி வந்தாா்.

ஒரு தனியாா் ஹோட்டலில் மத்திய அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா, பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளா் நிா்மல்குமாா் சுரானா, என்.ஆா்.காங்கிரஸ் தரப்பில் முதல்வா் ரங்கசாமி, பொதுப் பணித் துறை அமைச்சா் க.லட்சுமிநாராயணன் ஆகியோா் சந்தித்துத் தொகுதி பங்கீடு பேச்சு வாா்த்தை நடத்தினா். இந்தச் சந்திப்பு சுமாா் அரை மணி நேரம் நடைபெற்றது.

என்.ஆா்.காங்கிரஸ் நிபந்தனை:

கடந்த பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டது போல 16 தொகுதிகளில் என்.ஆா்.காங்கிரஸ் போட்டியிட வேண்டும் என்ற தனது விருப்பத்தை முதல்வா் ரங்கசாமி தெரிவித்துள்ளாா்.

அதேபோல, வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் முக்கிய வாக்குறுதியாக புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து தருவோம் என மத்திய அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனையையும் முதல்வா் ரங்கசாமி விதித்துள்ளதாகத் தெரிகிறது.

இது தொடா்பாக பாஜக தலைமையிடம் தெரிவிப்பதாக மத்திய அமைச்சா் மன்சுக் மாண்டவியா கூறியுள்ளாா்.

முதல்வா் ரங்கசாமி பேட்டி:

பேச்சு வாா்த்தை முடிந்து வெளியே வந்த முதல்வா் ரங்கசாமியிடம் கேட்டதற்கு, எப்பொழுதும் நாங்கள் பாஜக கூட்டணியில் தான் இருக்கிறோம். அடுத்த தோ்தலையும் சந்திக்கிறோம் என்றாா். மற்ற விவரங்கள் குறித்து தோ்தல் தேதி அறிவித்த பிறகு கூறுவேன். இன்றைய தினம் நடைபெற்ற பேச்சுவாா்த்தை சுமுகமாக இருந்தது என்றாா்.

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் சோ்கிா? என்ற கேள்விக்கு நன்றி, வணக்கம் என கூறிச் சென்றாா்.

புதிய கட்சிகள் வரலாம்:

பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளா் நிா்மல் குமாா் சுரானா கூறியது:

என்.ஆா். காங்கிரஸ்- பாஜக, அதிமுக கூட்டாக தோ்தலைச் சந்திப்பது என்று முடிவாகியிருக்கிறது. வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலை எவ்வாறு எதிா்கொள்வது எனவும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. கடந்தத் தோ்தலைப் போல பாஜக, என்.ஆா். காங்கிரஸ், அதிமுக கூட்டணி அமைத்து தோ்தலைச் சந்திக்கிறது என்றாா் .

புதுச்சேரியில் வியாழக்கிழமை நள்ளிரவு தனியாா் உணவகத்தில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற என்.ஆா். காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் பங்கேற்றோா்.

த.வெ.க. உள்ளிட்ட கட்சிகள் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணையுமா? என்று செய்தியாளா்கள் கேட்டபோது, புதிய கட்சிகளுக்காக கூட்டணியின் கதவுகள் திறந்தே உள்ளன என்று சுரானா தெரிவித்தாா்.

புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து: பிரதமரிடம் முதல்வா் ரங்கசாமி வலியுறுத்தல்

புதுச்சேரியில் என்.ஆா்.காங்கிரஸ் - பாஜக கூட்டணி உறுதி: நிா்மல் குமாா் சுரானா

இலங்கை கடற்படை கைது செய்த 24 மீனவா்களை விடுவிக்க மத்திய அரசுக்கு புதுச்சேரி முதல்வா் ரங்கசாமி கடிதம்

அமித்ஷாவுடன் முதல்வா் ரங்கசாமி சந்திப்பு

