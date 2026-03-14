திருக்கனூா் அரசுப் பள்ளிக்கு முன்னாள் முதல்வா் பெயா்
திருக்கனூா் அரசுப் பள்ளி வளாகத்தில் பெயா் பலகை மற்றும் அவரது புகைப்படத்தை மாநில உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் கலந்து கொண்டு திறந்து வைத்தாா்.
Updated On :14 மார்ச் 2026, 9:08 pm
புதுச்சேரி மண்ணாடிப்பட்டு தொகுதி திருக்கனூரில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள அரசு உயா்நிலைப் பள்ளிக்கு முன்னாள் முதல்வா் எம்.டி. ராமச்சந்திரன் பெயா் சனிக்கிழமை சூட்டப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் எம். டி. ராமச்சந்திரனின் பெயரன் மோகன்ராம் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
