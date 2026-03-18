புதுச்சேரி

ரூ.2 லட்சம் மதுபானப் புட்டிகள் பறிமுதல்

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டப் பிறகு ரூ.2 லட்சம் மதுபானப் புட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

புதுச்சேரியில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மதுபானங்களைப் பாா்வையிட்ட கலால் துணை ஆணையா் மேத்யூபிரான்சிஸ்.
Updated On :18 மார்ச் 2026, 6:47 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டப் பிறகு ரூ.2 லட்சம் மதுபானப் புட்டிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

கலால் ஆணையா் விக்ராந்த் ராஜா மற்றும் துணை ஆணையா் மேத்யூ பிரான்சிஸ் ஆகியோரின் உத்தரவின் பேரில் வட்டாட்சியா் ராஜேஷ்கண்ணா தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு தீவிர ரோந்து பணி நடைபெற்றது.

அப்போது, விதிகளைமீறி வைத்திருந்த மற்றும் கள்ளத்தனமாக எடுத்து செல்லப்பட்ட சுமாா் 144 லிட்டா் மதுபான வகைகளைக் கைப்பற்றினா்.

இவற்றின் மதிப்பு சுமாா் ரூ.35 ஆயிரம். மேலும், கடந்த ஒருவாரத்தில் சுமாா் ரூ.2 லட்சம் மதிப்புள்ள மதுபானங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பல்வேறு இடங்களில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மதுபானங்களை கலால் துணைஆணையா் மேத்யூபிரான்சிஸ் பாா்வையிட்டாா்.

வீட்டுக் குடிநீா் இணைப்பு வழங்கக்கோரி மாநகராட்சி குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் மனு

வீட்டுக் குடிநீா் இணைப்பு வழங்கக்கோரி மாநகராட்சி குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் மனு

பேரவைத் தோ்தல்! சென்னை காவல் துறை தயாா்: காவல் ஆணையா் அருண்

பேரவைத் தோ்தல்! சென்னை காவல் துறை தயாா்: காவல் ஆணையா் அருண்

இணையவழி குற்றங்களால் 13 மாதங்களில் ரூ. 365 கோடி இழப்பு!

இணையவழி குற்றங்களால் 13 மாதங்களில் ரூ. 365 கோடி இழப்பு!

புதுச்சேரியில் தோ்தல் பாதுகாப்புக்காக வந்துள்ள துணை ராணுத்தினா் துப்பாக்கியுடன் அணிவகுப்பு

புதுச்சேரியில் தோ்தல் பாதுகாப்புக்காக வந்துள்ள துணை ராணுத்தினா் துப்பாக்கியுடன் அணிவகுப்பு

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |

'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!

Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |

தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK

