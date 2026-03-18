தவறான தகவல் மற்றும் விழிப்புணா்வு பற்றாக்குைான் தடுப்பூசி போடுவதற்கான தயக்கத்துக்குக் காரணம் என்று பிரபல விஞ்ஞானியும், பல்கலைக்கழக மானியக் குழுவின் முன்னாள் தலைவருமான வீரேந்தா் சிங் சௌகான் கூறினாா்.
புதுச்சேரி மத்தியப் பல்கலைக் கழகம் தொடங்கப்பட்டு 40 ஆண்டுகள் நிறைவு பெறும் நிலையில், தொடா்ச்சியாக பல்வேறு துறைகளிலும் புகழ் பெற்றவா்களை அழைத்து வந்து விரிவுரை நிகழ்த்த முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதன் தொடக்க விழா புதுச்சேரி மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாா் சா்வதேச மாநாட்டு மையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் விஞ்ஞானி வீரேந்தா் சிங் சௌகான் பங்கேற்று, தடுப்பூசிகள் அறிவியல், அணுகல் மற்றும் அரசியல் பாதுகாப்பு என்னும் தலைப்பில் சிறப்புரையாற்றினாா். அவா் பேசியதாவது:
தடுப்பூசி தயக்கத்திற்குக் காரணம் தவறான தகவல்கள் மற்றும் விழிப்புணா்வு பற்றாக்குறையே. போலியோ நோயை முற்றிலுமாக ஒழித்த இந்தியாவின் சாதனை முக்கிய பொதுச் சுகாதார முன்னேற்றம்.
தடுப்பூசிகளின் அறிவியல் அடிப்படைகள், அவற்றின் வளா்ச்சி, வரலாறு மற்றும் அண்மைக்கால தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள் குறித்து விளக்கியதுடன் இந்தியாவின் முதல் மறுசோ்க்கை மலேரியா தடுப்பூசி உருவாக்கம் பற்றியும் விளக்கிக் கூறினாா்.
மத்திய பல்கலைக்கழக துணைவேந்தா் பி. பிரகாஷ் பாபு பேசுகையில், பல்கலைக் கழகத்தின் சாதனைகள் அனைத்தும், ஒருங்கிணைந்த கூட்டு முயற்சியின் விளைவாகும். மேலும், உயா் கல்வியை வலுப்படுத்தி வளா்ச்சி அடைந்த பாரதம்-2047 என்ற தேசிய இலக்கை நோக்கி அனைவரும் தொடா்ந்து
இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்துப் பேசினாா்.
பல்கலைக் கழகத்தின் ஒழுங்கமைப்புக் குழுத் தலைவா் பேராசிரியா் ராஜ்நீஷ் புடானி, பேராசிரியா்கள் தரணிகரசு நடராஜன், ஜோசப் செல்வின், வினோத் ராஜேந்திரன், ருக்மணி, ரிது தியாகி, கீா்த்தனா உள்ளிட்டோா் பேசினா்.
கடந்த ஆண்டில் பல்கலைக்கழகம் அடைந்த கல்விசாா் சாதனைகள், செயல்பாடுகள் மற்றும் வெளிச்சாா்பு முயற்சிகளைப் பிரதிபலிக்கும் நினைவிதழ் வெளியிடப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியில் பல்கலைக்கழக வளா்ச்சி குறித்த ஆவணப்படமும் திரையிடப்பட்டது.
தெரு நாய்களுக்கு வெறிநோய் தடுப்பூசி முகாம்
4 மாவட்டங்களில் 30,000 சிறுமிகளுக்கு ஹெச்பிவி தடுப்பூசி
சிறுமிகளுக்கு இலவச தடுப்பூசித் திட்டம்: புதுச்சேரியில் 28-இல் தொடக்கம்
புதுச்சேரி ஜிப்மரில் பாதுகாப்பு விழிப்புணா்வு நடைப்பயணம்
Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...