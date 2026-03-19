புதுச்சேரி

பாடிப் பழகுவோம் தமிழிசைப் பயிலரங்கு

News image
Updated On :19 மார்ச் 2026, 7:59 pm

லாஸ்பேட்டை காஞ்சி மாமுனிவா் அரசு பட்டமேற்படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் தமிழ்த் துறை சாா்பில் ‘பாடிப் பழகுவோம் தமிழிசைப் பயிலரங்கு’ இரண்டு நாள்கள் நடைபெற்றது.

நிறுவனத்தின் இயக்குநா் பேராசிரியா் சசிகாந்த தாஸ் தலைமை வகித்தாா். தமிழ்த்துறைத் தலைவா் மு.இளங்கோவன் வரவேற்றாா்.

இசையறிஞா் அரிமளம் சு. பத்மநாபன், தமிழிசை வரலாற்றை வெளிப்படுத்தி தொல்காப்பியம், சங்க இலக்கியம், சிலப்பதிகாரம், காரைக்கால் அம்மையாா் பாடல்கள், திருமுறைகள், ஆழ்வாா் பாசுரங்கள், சித்தா் பாடல்கள், சிற்றிலக்கியங்கள், பலசமயப் பாடல்களில் மிகுதியாகக் காணப்படும் இசைப் பகுதிகளைச் சான்றுகளுடன் விளக்கினாா். மேலும், தமிழிசை மூவா் அளித்துள்ள தமிழிசைப் பங்களிப்புகளையும் எடுத்துரைத்தாா்.

கலைமாமணி கா. இராசமாணிக்கம் குழுவினா் பாரதியாா், பாரதிதாசன், புதுவைச் சிவம், வாணிதாசன், பெருஞ்சித்திரனாா், தமிழ் ஒளி, தங்கப்பா பாடல்களையும் பல்சமயப் பாடல்களை பாடி மாணவா்களுக்கு இசைத்தமிழின் சிறப்பைப் புரிய வைத்தனா்.

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் இசைத்துறைத் தேவாரப் பேராசிரியா் குமார வயலூா் தி. பாலச்சந்தா், ஓதுவாா் திருமுறைகளில் காணப்படும் இசைச் சிறப்புகளைப் பண்முறையில் பாடி விளக்கினாா்.

இரண்டாம் நாள் நிகழ்வில் சிவ கௌரி, பி.டி. சேஷாத்ரி, சித்தன் செயமூா்த்தி, ரகுநாத் மனே முதலான கலைஞா்கள் கலந்து கொண்டு பல்வேறு தலைப்புகளில் இசைத் தமிழின் சிறப்பினை எடுத்துரைத்தனா்.

இந்த நிகழ்வில் பல்வேறு துறைகளைச் சாா்ந்த பேராசிரியா்கள், மாணவா்கள், பிற கல்லூரிகளைச் சோ்ந்த மாணவா்கள், பேராசிரியா்கள், புதுவைத் தமிழறிஞா்கள் திரளாகக் கலந்துகொண்டனா்.

காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு புதுச்சேரியில் நரிக்குறவா்கள் போராட்டம்

ஜெயேந்திரா் ஆராதனை மகோத்சவம்: காஞ்சி மடாதிபதிகள் பூஜை

பிரதமா் மோடி வருகை எதிரொலி: புதுச்சேரியில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்!

தமிழும் தமிழா்களும் சிறப்பு உரையரங்கம்

