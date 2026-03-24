Dinamani
கேரள பாஜக முத்திரையுடன் வெளியான தேர்தல் ஆணைய பத்திரம்: தேர்தல் ஆணையம் விளக்கம்கேரள தேர்தல்: மொத்தம் 1,202 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்!இரட்டை இலக்கத் தொகுதிகள் + ஒரு மாநிலங்களவை இடம்! விசிக உயர்நிலைக் குழு கூட்டத்தில் தீர்மானம்மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் - திமுகவுடன் தொகுதிப் பங்கீடுதொகுதிகள் எத்தனை? நாளை (மார்ச் 24) மாலை 4 மணிக்கு அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்! கேரள பேரவைத் தேர்தலில் 85% வாக்குப்பதிவு இலக்கு! - தேர்தல் ஆணையம்போர்ப் பதற்றம் : ஃபிடே கேண்டிடேட்ஸ் போட்டியிலிருந்து கொனேரு ஹம்பி விலகல்!போர் நிறுத்தம் குறித்து அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை : ஈரான்போர் நிறுத்தம் : இறங்கிய வேகத்தில் ஏறிய தங்கம் விலை! ரூ. 5,360 ஏற்றம்!மேற்காசியாவில் கொல்லப்பட்ட இந்தியர்கள் விவரம்: வெளியுறவு அமைச்சகம் வெளியீடு!சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு: 9 பேரும் குற்றவாளிகள்!
/
புதுச்சேரி

புதுச்சேரியில் தவெக கூட்டணி: 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு

News image

தவெக தலைவர் விஜய்

கோப்புப்படம்

Updated On :23 மார்ச் 2026, 8:08 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தைப் போல புதுச்சேரியிலும் தனித்துப் போட்டியிடுவதாக அறிவித்த தவெக, தற்போது புதுச்சேரியில் கூட்டணி கட்சிக்கு இரண்டு தொகுதிகளை ஒதுக்கியுள்ளது.

புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள 30 தொகுதிகளிலும் தவெக சாா்பில் போட்டியிட வேட்பாளா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு அறிவிக்கப்பட்டனா்.

இந்நிலையில், இக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் என்.ஆனந்த் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில், கூட்டணி கட்சியான நேயம் மக்கள் கழகத்துக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளாா்.

மேலும், இக் கட்சியின் தலைவரும், புதுச்சேரி உருளையன்பேட்டை சுயேச்சை எம்எல்ஏவுமான ஜி.நேரு, தவெகவுடன் இணைந்து பணியாற்ற விருப்பம் தெரிவித்ததால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் இக் கட்சிக்கு உருளையன்பேட்டை மற்றும் தட்டாஞ்சாவடி ஆகிய இரு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தவெக பொதுச் செயலா் தெரிவித்துள்ளாா்.

