புதுச்சேரியில் தவெக கூட்டணி: 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு
தவெக தலைவர் விஜய்
கோப்புப்படம்
தமிழகத்தைப் போல புதுச்சேரியிலும் தனித்துப் போட்டியிடுவதாக அறிவித்த தவெக, தற்போது புதுச்சேரியில் கூட்டணி கட்சிக்கு இரண்டு தொகுதிகளை ஒதுக்கியுள்ளது.
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் உள்ள 30 தொகுதிகளிலும் தவெக சாா்பில் போட்டியிட வேட்பாளா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு அறிவிக்கப்பட்டனா்.
இந்நிலையில், இக் கட்சியின் பொதுச் செயலா் என்.ஆனந்த் திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில், கூட்டணி கட்சியான நேயம் மக்கள் கழகத்துக்கு 2 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளாா்.
மேலும், இக் கட்சியின் தலைவரும், புதுச்சேரி உருளையன்பேட்டை சுயேச்சை எம்எல்ஏவுமான ஜி.நேரு, தவெகவுடன் இணைந்து பணியாற்ற விருப்பம் தெரிவித்ததால் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில் இக் கட்சிக்கு உருளையன்பேட்டை மற்றும் தட்டாஞ்சாவடி ஆகிய இரு தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தவெக பொதுச் செயலா் தெரிவித்துள்ளாா்.
