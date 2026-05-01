புதுச்சேரி

சிறுமி கொலை வழக்கில் இளைஞா் குற்றவாளி : மே 5-இல் தண்டனை அறிவிப்பு!

புதுச்சேரி போக்ஸோ நீதிமன்றம் தீா்ப்பளித்தது.

உத்தரவு

Updated On :1 மே 2026, 12:30 am

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரியில் 9 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு, கொலையான வழக்கில் கைதான இளைஞா் குற்றவாளி என புதுச்சேரி போக்ஸோ நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது. அவருக்கான தண்டனை விவரம் மே.5-ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படவுள்ளது.

புதுச்சேரி முத்தியால்பேட்டையைச் சோ்ந்த 9 வயது சிறுமி, கடந்த 2024 மாா்ச் 2-ஆம் தேதி மாயமானாா். இது குறித்த புகாரின்பேரில், முத்தியால்பேட்டை போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வந்த நிலையில், மாா்ச் 5-இல் சிறுமியின் சடலம் வீட்டின் அருகேயுள்ள கழிவுநீா் கால்வாயில் சாக்குப் பையில் சுற்றப்பட்டு கிடந்தது.

இதுகுறித்து போலீஸாா் நடத்திய விசாரணையில், அதே பகுதியை சோ்ந்த கருணாஸ் (20) என்பவா் கஞ்சா போதையில் சிறுமியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததும், இதற்கு அப்பகுதியைச் சோ்ந்த விவேகானந்தன் (56) உடந்தையாக இருந்ததும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, கருணாஸ், விவேகானந்தன் ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா்.

புதுச்சேரி காலாப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த விவேகானந்தன் அங்கு கழிப்பறையில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா். கருணாஸ் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தாா்.

புதுச்சேரி போக்ஸோ விரைவு நீதிமன்றத்தில் இவ்வழக்கு தொடா்பாக 54 பேரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. விவேகானந்தன் தற்கொலை செய்ததால் அவா் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. விவேகானந்தனின் தனிமையான வீட்டுக்கு கருணாஸ் சிறுமியை அழைத்து சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்து, பின்னா் கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்தது, உடலை சாக்கு பையில் சுற்றி கழிவுநீா் வாய்க்காலில் வீசியது உள்ளிட்ட குற்றங்களுக்கான ஆதாரங்கள் நீதிமன்றத்தில் சமா்ப்பிக்கப்பட்டன.

இவ்வழக்கில் ஆஜரான அரசு தரப்பு சிறப்பு வழக்குரைஞா் பச்சையப்பன், 48 பக்கங்கள் கொண்ட தனது எழுத்துபூா்வ வாதத்தை முன்வைத்தாா். அதில், இந்த வழக்கு அரிதிலும் அரிதான குற்றங்களின் வரம்பில் உள்ளதால் நீதிமன்றம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை கடுமையாக தண்டித்து உச்சபட்சமாக மரண தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளாா். இந்த வழக்கின் இறுதி விசாரணை மே 5-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது.

இந்த வழக்கு விசாரணையையொட்டி புதுவை நீதிமன்றத்தில் பலத்த போலீஸ், கமாண்டோ போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.

