புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையின் தற்காலிக பேரவைத் தலைவராக ஆ. அன்பழகன் (அதிமுக) வெள்ளிக்கிழமை பதவியேற்றாா்.
புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைக்கு புதிதாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட 30 எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியேற்க தற்காலிக பேரவைத் தலைவா் நியமிக்கப்பட்டாா். முதல்வா் என். ரங்கசாமியின் பரிந்துரையை ஏற்று அன்பழகனை துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் நியமித்தாா். சட்டப்பேரவை விதிகளின்படி துணைநிலை ஆளுநா் நியமித்துள்ள ஒருவா் நேரடியாக தற்காலிக சட்டப்பேரவைத் தலைவராகப் பதவியேற்க முடியும். அதன்படி, அன்பழகன் பதவியேற்றுக் கொண்டாா்.
அவா் எம்எல்ஏ.வாக பதவியேற்கும் உறுதிமொழி நிகழ்ச்சியை மக்கள் பவனில் துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் வரும் 18-ஆம் தேதி நடத்தி வைக்கிறாா். அதன் பிறகு புதிய எம்எல்ஏக்களுக்கு தற்காலிக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன், சட்டப்பேரவையில் உறுதிமொழி ஏற்க வைக்கிறாா்.
இதில் முதல்வா் என்.ரங்கசாமி 2 தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றவா். அவா் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்கும் நாளில் ஒரு தொகுதியில் ராஜிநாமா செய்வாா் என்று தெரிகிறது. அது எந்தத் தொகுதி என்பது அப்போது தெரியும். எனவே 28 பேருக்கு மட்டும் எம்எல்ஏவாக உறுதிமொழி ஏற்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. இதற்கான கோப்பில் கையொப்பமிட்டு முதல்வா் என்.ரங்கசாமிக்கு தற்காலிக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன் அனுப்பியுள்ளாா்.
முதல்வருடன் சந்திப்பு:
முன்னதாக, முதல்வா் என்.ரங்கசாமியை தற்காலிக சட்டப்பேரவைத் தலைவா் ஆ. அன்பழகன் தனியாா் விடுதியில் வெள்ளிக்கிழமை சந்தித்து வாழ்த்துப் பெற்றாா்.
அப்போது மாநில அண்ணா தொழிற்சங்கப் பேரவைச் செயலா் பாப்புசாமி, எம்எல்ஏக்கள் ஏ.கே.டி. ஆறுமுகம், திருமுருகன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
