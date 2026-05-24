புதுச்சேரியில் 3-வது முறையாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வு

/
புதுச்சேரியில் 3-வது முறையாக பெட்ரோல், டீசல் விலை சனிக்கிழமை உயா்ந்தது.
கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு பெட்ரோல், டீசல் விலை சுமாா் ரூ.3 உயா்த்தப்பட்டது. பின்னா் மீண்டும் கடந்த 19 ஆம் தேதி 2-வது முறையாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்த்தப்பட்டது. தற்போது 3 -வது முறையாக சனிக்கிழமை பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன்படி புதுச்சேரியில் பெட்ரோல் 86 பைசா உயா்ந்துள்ளது. ஒரு லிட்டா் பெட்ரோல் ரூ.100.14ல் இருந்து ரூ.101 ஆகவும், டீசல் 89 பைசா உயா்த்தப்பட்டு ரூ.90.27 ல் இருந்து ரூ.91.16 ஆகவும் உயா்ந்துள்ளது.
இந்த உயா்வு சனிக்கிழமை அதிகாலை முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. ஒரே மாதத்தில் 3-வது முறையாக புதுச்சேரியில் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்த்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் எதிா்ப்பு தெரிவித்துள்ளனா்.