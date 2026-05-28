Dinamani
‘நீக்கப்பட்டவர்கள் பொறுப்புகளை கொண்டு விளம்பரம் செய்ய கூடாது’ - எடப்பாடி பழனிசாமி‘ட்ரோல்கள் வேலை, முதலீடுகளே உருவாக்காது’... ஆந்திர அமைச்சர் நாரா லோகேஷ்!‘சோஃபா மாடல் ஆட்சியில், போலீஸாலயும் போலீசுக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை’ - உதயநிதிசிபிஎஸ்இ குளறுபடிகளுக்கு நானே பொறுப்பேற்கிறேன்... மௌனம் கலைத்தார் தர்மேந்திர பிரதான்!கோடை வெய்யில்! தவெகவினர் நீர்மோர்ப் பந்தல் திறக்க அமைச்சர் ஆனந்த் வேண்டுகோள்!தமிழகத்தில் உரம் விலை திடீர் உயர்வு!வைகாசி சுபமுகூர்த்த நாள்: சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களில் கூடுதல் முன்பதிவு வில்லைகள்!
/
புதுச்சேரி

வில்லியனூா் திருக்காமீஸ்வரா் கோயில் தேரோட்டம் திரளான பக்தா்கள் தரிசனம்

வில்லியனூா் திருக்காமீஸ்வரா் கோயில் வியாழக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்ற தேரோட்டம். இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.

News image

~

Updated On :29 மே 2026, 2:57 am IST

Syndication

வில்லியனூா் திருக்காமீஸ்வரா் கோயில் வியாழக்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்ற தேரோட்டம். இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.

முன்னதாக தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து தொடங்கி வைத்த புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் உள்ளிட்டோா்.

புதுச்சேரி, மே 28:

திருக்காமீஸ்வரா் கோயில் தேரோட்டம் வியாழக்கிழமை விமரிசையாக நடைபெற்றது. இதில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு வழிபாடு செய்தனா்.

வில்லியனூா் திருக்காமீஸ்வரா் கோயிலில் பிரம்மோற்சவம் கடந்த 20-ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.

ஜூன் 1-ஆம் தேதி வரை காலையில் சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகளும் இரவில் உற்சவமூா்த்திகள் திருவீதியுலாவும்

நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், பிரம்மோற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளில் ஒன்றான தோ்த் திருவிழா வியாழக்கிழமை விமரிசையாக நடைபெற்றது.

தேரோட்டத்தை புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என். ரங்கசாமி, அமைச்சா் ஆ.

நமச்சிவாயம், எம்எல்ஏ ரவிக்குமாா், இந்து அறநிலையத்

துறை ஆணையா் குமரன் ஆகியோா் வடம் பிடித்து இழுத்து தொடங்கி வைத்தனா்.

விழாவில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா். தேரோட்டத்தையொட்டி வில்லியனூா் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மதுக்கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன.

சீா்வரிசை

முன்னதாக வில்லியனூா் தோ்த்திருவிழாவில் கோகிலாம்பிகை, திருக்காமீஸ்வரருக்கு அணிவிக்க மீனவ குல மரபினா் வஸ்திரம், மலா் மாலை மற்றும் சீா்வரிசைப் பொருள்களை வழங்கினா்.

திருத்தேரில் பவனி வந்த கோகிலாம்பிகை தாயாா் மற்றும் திருக்காமீஸ்வரா் சுவாமிக்கு வேட்டி, புடவை போன்ற வஸ்திரங்கள், மலா்மாலைகள், மலா்கள் ஆகியவற்றை கோகிலாம்பிகை தாயாரின் தாய் வீட்டு சீதனமாக புதுச்சேரி மாவட்டம் மற்றும் வில்லியனூரில் வசிக்கும் மீனவ குல மரபினா் சாா்பில் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

தோ்த்திருவிழாவின் முதல் நாளான புதன்கிழமை மாலை மீனவ குல மரபினா் சாா்பில் தேசிய மீனவா் பேரவையின் அகில இந்திய தலைவா் முன்னாள் எம்எல்ஏஇளங்கோ தலைமையில் சீா்வரிசை வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.

இதில் வில்லியனூா் தொகுதி எம்எல்ஏ

ஆ.ரவிக்குமாா் மீனவ சமுதாயத்தினா் வழங்கிய சீா்வரிசைகளைத் திருக்கோயில் தலைமை அா்ச்சகா் சிவா குருக்களிடம் ஒப்படைத்தாா்.

முன்னதாக, வில்லியனூா் கிழக்கு மாட வீதியில் உள்ள பட்டினவா் மடம் அருகில் இருந்து திரளான மகளிா் உள்பட மீனவ சமுதாயத்தினா் சீா்வரிசை தட்டுகளுடன் ஊா்வலமாக திருக்கோயிலை வந்தடைந்தனா்.

Story image

தொடர்புடையது

சிங்கவரம் குமராத்தம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்: ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்பு

சிங்கவரம் குமராத்தம்மன் கோயில் கும்பாபிஷேகம்: ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்பு

எட்டுக்குடி முருகன் கோயில் தேரோட்டம்: ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்பு

எட்டுக்குடி முருகன் கோயில் தேரோட்டம்: ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் பங்கேற்பு

பிள்ளையாா்குப்பம் ஸ்ரீ கூத்தாண்டவா் கோயில் தேரோட்டம்: திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பு

பிள்ளையாா்குப்பம் ஸ்ரீ கூத்தாண்டவா் கோயில் தேரோட்டம்: திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்பு

உதகை மாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

உதகை மாரியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

விடியோக்கள்

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

ஹோட்டலில் அதிகம் சாப்பிடுபவரா நீங்கள்?

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

Blast Movie Review | Action King-குடன் அதிரடி Queens...

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

"சோனியா காந்தி - விஜய் சந்திப்பு எப்போது?": எம்பி கிறிஸ்டோபர் திலக்

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK

இந்த ஒற்றுமை எப்போதும் தொடரும்! எஸ். பி. வேலுமணி பேட்டி | ADMK | TVK