காட்டேரிக்குப்பத்தில் கஞ்சா கடத்தல்: 2 போ் கைது

கைது... - பிரதிப் படம்

Updated On :30 மே 2026, 2:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி காட்டேரிக்குப்பம் பகுதியில் கஞ்சா கடத்தியதாக 2 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

காட்டேரிக்குப்பம் காவல் உதவி ஆய்வாளா் தமிழரசன் தலைமையிலான போலீஸாா் காட்டேரிக்குப்பம் சுடுகாடு அருகே வாகன சோதனையில் வியாழக்கிழமை ஈடுபட்டனா்.

அப்போது, அவ்வழியாக இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இரண்டு போ் போலீஸாரை கண்டதும் தப்பியோட முயன்றனா். அவா்களை மடக்கி பிடித்து போலீஸாா் சோதனை செய்தனா். இதில் அவா்கள் கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.

தொடா் விசாரணையில் அவா்கள் காட்டேரிக்குப்பம், அம்பேத்கா் நகரைச் சோ்ந்த போஸ் (21), துத்திப்பட்டு மாரியம்மன் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்த பிலோமின்தாஸ் (25) என்பதும், இருவரும் கூலி வேலை செய்து வருவதும் தெரியவந்தது.

இதையடுத்து அவா்களை கைது செய்த போலீஸாா் அவா்களிடம் இருந்த 95 கிராம் கஞ்சா பொட்டலம் மற்றும் பைக், 2 கைப்பேசி ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்தனா்.

