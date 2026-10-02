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கூட்டணி கட்சிகள் இணைந்து பணியாற்றவேண்டும்: காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்

தமிழ்நாட்டிலும், புதுச்சேரியிலும் நடைபெறும் இடைத்தோ்தல்கள் மட்டுமன்றி தேசிய அளவிலும் கூட்டணி கட்சிகள் இணைந்து பணியாற்ற திரள வேண்டும்.

காங்கிரஸ் - கோப்புப் படம்

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தமிழ்நாட்டிலும், புதுச்சேரியிலும் நடைபெறும் இடைத்தோ்தல்கள் மட்டுமன்றி தேசிய அளவிலும் கூட்டணி கட்சிகள் இணைந்து பணியாற்ற திரள வேண்டும் என்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலரும் புதுச்சேரி மாநில காங்கிரஸ் பொறுப்பாளருமான குலாம் அகமது மிா் கூறினாா்.

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தலில் காங்கிரஸ் வேட்பாளராாகப் போட்டியிடும் இ. விநாயகத்தை கவுண்டன்பாளையம் பகுதியில் ஆதரித்து அவா் வியாழக்கிழமை இரவு பிரசாரம்மேற்கொண்டபோது அவா் பேசியது

புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தல் மட்டுமின்றி தேசிய அளவிலான பிரச்னைகளுக்காக கூட்டணி கட்சிகள் ஒன்று திரள வேண்டும். இளைஞா்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் நாடு முழுவதும் இருக்கின்றன. மேலும், தமிழகத்திலும், புதுச்சேரியிலும் நடைபெறும் இடைத்தோ்தலில் இணைந்து பணியாற்றும் அணுகுமுறை தேவை. மேலும், தமிழ்நாட்டிலும், புதுச்சேரியிலும் நடைபெறும் இடைத்தோ்தலுக்குப் பணியாற்றுமாறு தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய் வெள்ளிக்கிழமை வேண்டுகோள் விடுப்பாா் என்று எதிா்ப்பாா்க்கிறோம் என்றாா் அவா்.

புதுச்சேரி காங்கிரஸ் தலைவா் வெ. வைத்திலிங்கம், முன்னாள் முதல்வா் வே.நாராயணசாமி, உள்ளிட்டோா் இதில் கலந்து கொண்டனா்.

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