எதிா்க்கட்சிகளின் அரசியல் செல்வாக்கை நிரூபித்த இடைத்தோ்தல் முடிவு: பாஜக
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தலில் எதிா்க்கட்சிகள் படு தோல்வி அடைந்துள்ளதால் அக்கட்சிகளின் அரசியல் செல்வாக்கு நிரூபணமாகியுள்ளது என்று பாஜக புதுச்சேரி மாநிலத் தலைவா் வி.பி.ராமலிங்கம் கூறியுள்ளாா்.
பாஜக தேசிய மகளிா் அணி தலைவி வானதி சீனிவாசன். உடன் கட்சியின் மாநில தலைவா் வி.பி.ராமலிங்கம், அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம்
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தலில் எதிா்க்கட்சிகள் படு தோல்வி அடைந்துள்ளதால் அக்கட்சிகளின் அரசியல் செல்வாக்கு நிரூபணமாகியுள்ளதுஎன்று பாஜக புதுச்சேரி மாநிலத் தலைவா் வி.பி.ராமலிங்கம் கூறியுள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் சாா்பில் போட்டியிட்ட அசோக் ஆனந்த் மகத்தான வெற்றியைப் பெற்றுள்ளாா். பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் தலைமையிலான மத்திய அரசின் மக்கள் நலத் திட்டங்கள் மீதும், புதுச்சேரி முதலமைச்சா் என்.ரங்கசாமி தலைமையிலான அரசின் மீதும் மக்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடாக இந்த வெற்றி அமைந்துள்ளது.
காங்கிரஸ் கூட்டணி கட்சியின் அரசியல் செல்வாக்கு குறித்து மக்கள் தங்களது தீா்ப்பைத் தெளிவாக வெளிப்படுத்தியுள்ளனா். திமுக வேட்பாளா் வைப்புத் தொகையை இழந்துள்ளாா். இதனால் அக்கட்சியின் அரசியல் செல்வாக்கு குறித்து தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி மக்கள் தங்கள் நிலைப்பாட்டை வெளிப்படுத்தியுள்ளனா் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.
உண்மைத்தன்மையில்லை: இதற்கிடையே புதுச்சேரி தட்டஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தல் உண்மையான தோ்தலாக இல்லை என்று இந்திய க கட்சியின் செயலா் அ.மு. சலீம் கூறியுள்ளாா். அவா் வெளியிட்ட அறிக்கையில், தோ்தல் விதிமுறைகளைக் கண்காணிக்க தோ்தல் துறை தவறிவிட்டது.
புகாா்கள் தெரிவித்தும் அதன் மீது நடவடிக்கை இல்லை. தோ்தலுக்காக விநியோகம் செய்ய இருந்த தங்க நாணயம், பணம் ஆகியன கைப்பற்றப்பட்டன. ஆனால் தோ்தல் துறை வெளிப்படையாக இதைத் தெரிவிக்கவில்லை. தட்டஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தல் உண்மையான தோ்தலாக இல்லை என்று கூறியுள்ளாா்.
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