தெரு விளக்குகள் அமைக்க வைத்திலிங்கம் எம்.பி. ரூ.75 லட்சம் நிதியுதவி
பல்வேறு தொகுதிகளில் தெரு மின்விளக்குகள் அமைக்க தனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.75 லட்சம் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்தாா் புதுச்சேரி மக்களவை உறுப்பினரும் மாநில காங்கிரஸ் தலைவருமான வெ.வைத்திலிங்கம்.
வைத்திலிங்கம் எம்.பி. - (கோப்புப் படம்)
பல்வேறு தொகுதிகளில் தெரு மின்விளக்குகள் அமைக்க தனது தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து ரூ.75 லட்சம் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்தாா் புதுச்சேரி மக்களவை உறுப்பினரும் மாநில காங்கிரஸ் தலைவருமான வெ.வைத்திலிங்கம்.
மேலும், மின் துறையின் மூலம் 30 வாட் எல்இடி தெரு மின்
விளக்குகள் 3474 எண்ணிக்கையிலும், 120 வாட் எல்இடி தெரு மின்விளக்குகள் 1800 எண்ணிக்கையிலும் கொள்முதல் செய்ய ஆணை பிறப்பித்தாா்.
அதன்பேரில், மின்விளக்குகளை மின் துறை கொள்முதல் செய்துள்ளது. பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இந்த மின் விளக்குகளை ஒதுக்கீடு செய்து எம்பி வைத்திலிங்கம் கடிதம் அளித்தாா். இந்த மின் விளக்குகள் அந்தந்த பகுதிகளில் விரைவில் பொருத்தப்பட உள்ளன.
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