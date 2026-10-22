பிரெஞ்சு நிறுவனத்தின் 70-ஆவது ஆண்டு விழா தொடக்கம்
பிரெஞ்சு நிறுவனத்தின் 70-ஆவது ஆண்டு விழா வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
விழாவில் பிரெஞ்சு நிறுவனத்தின் சாா்பில் ‘ஏற்காடு ஒரு மலையின் பயணம்’ என்கிற தமிழ் மற்றும் ஆங்கில நூலை வெளியிட்ட பாரீஸ் ஆராய்ச்சியாளா் ரெமி பொ்சிகோல். உடன் புதுச்சேரி பிரெஞ்சு நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி பொறியாளா் பாலசுப்பிரமணியன் தண்டபாணி, அந்தோணிராஜ் ஆரோக்கியசாமி, தாமரைச் செல்வன்.
பிரெஞ்சு நிறுவனத்தின் 70-ஆவது ஆண்டு விழா வியாழக்கிழமை தொடங்கியது.
புதுச்சேரி பிரெஞ்சு இன்ஸ்டிடியூட் 70-ஆவது ஆண்டு விழா அக். 28-ஆம் தேதி வரை ஒரு வாரம் நடைபெறவுள்ளது. இதில், பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், புதுச்சேரி பிரெஞ்சு இன்ஸ்டிடியூட் இயக்குநா் ரெனாட் கால்சன் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
விழாவையொட்டி, ‘ஏற்காடு ஒரு மலையின் பயணம்’ என்ற தமிழ் மற்றும் ஆங்கில நூல் இந்த நிறுவனத்தின் வெளியீடாக வெளியிடப்பட்டது. மேலும், ஆராய்ச்சி, கலாசாரம் மற்றும் இந்திய-பிரெஞ்சு கூட்டுறவைக் கொண்டாடும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் கண்காட்சி நடைபெற்றது. மேலும், பழங்கால புகைப்படங்கள், தென்னிந்திய கோயில்களின் சிலைகளை இந்த நிறுவனம் ஆவணப்படுத்தியுள்ளது.
வெள்ளிக்கிழமை (அக். 23) பிரெஞ்சு- இந்திய கலைஞா்களின் பிரம்மாண்ட இசை கொண்டாட்டமும் நடக்கிறது. மேலும் 26 ஆம் தேதி தமிழ்காமிக்ஸ் காட்சி கலாசாரம் மற்றும் விஷுவல் கலாசாரம் குறித்த கலந்துரையாடல் நடக்கிறது. பிரெஞ்சு இன்ஸ்டிடியூட் இணையத்தில் முன்பதிவு செய்து இலவச அனுமதி பெறலாம்.
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