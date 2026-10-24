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பாமக இடம் பெறும் கூட்டணியில் விசிக ஒருபோதும் சேராது: எம்.பி. துரை ரவிகுமார்

பாமக இடம் பெறுகிற கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஒருபோதும் சேராது அக்கட்சியின் எம்.பி. துரை ரவிகுமாா் தெரிவித்தாா்.

விசிக எம்.பி. துரை ரவிகுமார்

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பாமக இடம் பெறுகிற கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி ஒருபோதும் சேராது அக்கட்சியின் எம்.பி. துரை ரவிகுமாா் தெரிவித்தாா்.

புதுச்சேரியில் விசிக பொதுச் செயலா் துரை.ரவிக்குமாா் எம்.பி. செய்தியாளா்களிடம் சனிக்கிழமை கூறியது: தவெக ஆட்சி அமைவதற்கு முன்னதாகவே பாமக தானாக முன்வந்து ஆதரவளிப்பதாக கூறியதாகவும், ஆனால் அதை தாங்கள் ஏற்கவில்லை என்று தவெக தரப்பில் அப்போது எங்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது.

மேலும், காங்கிரஸ் கட்சி கொடுத்த ஆதரவு கடிதத்தில் தற்போது தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருக்கும் எந்தக் கட்சியின் ஆதரவையும் பெறக் கூடாது என்ற நிபந்தனையும் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாகச் சொன்னாா்கள். மேலும், விசிக, முஸ்லிம் லீக்கின் ஆதரவு வேண்டும் என்றும் தவெக குறிப்பிட்டது.

எனவே, பாமகவை சோ்த்து கொள்வது என்றால் ஆட்சி அமைப்பதற்கு முன்னதாகவே, தவெக சோ்த்து கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆனால், தவெக அதை விரும்பவில்லை என்பதுதான் பாமக அந்தக் கூட்டணியில் சேராததற்கு முதல் காரணம்.

இரண்டாவது பாமக எப்போதுமே நடிகா்கள் அரசியலுக்கு வருவதை எதிா்த்து வந்திருக்கிறது. இப்போதும் திரைப்பட நடிகா்கள் அரசியலுக்கு வந்தால் எதிா்க்க மாட்டோம் என்று பாமக சொல்லவில்லை. அது போலவே தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறி விட்டோம் என்றும் சொல்லவில்லை. அண்மையில் கூட சௌமியா அன்புமணி தொடா்ந்து பாமக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் நீடிப்பதாகவே தெரிவித்திருக்கிறாா்.

2029 மக்களவைத் தோ்தல் வரை பாமக தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இருந்து வெளியேறாது. பாஜக அங்கே தோற்றுப்போய் ஆட்சி அதிகாரத்தை இழந்தால் மட்டுமே தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுவது பற்றி பாமக சிந்திக்கும். எனவே, தவெக கூட்டணியில் பாமக இடம்பெறாது.

அதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. பாமக இடம் பெறுகிற கூட்டணியில விசிக சேராது என்று ஏற்கெனவே அறிவித்து அதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டு மக்கள் பாஜக நேரடியாக வந்தாலும், மறைமுகமாக வந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாா்கள் என்றாா் ரவிக்குமாா் எம்.பி.

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