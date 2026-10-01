10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தொடரும் நிலைப்பாட்டில் மாற்றம் இல்லை: அமைச்சர் வன்னி அரசு திட்டவட்டம்!
தவெக கூட்டணியில் பாமக இணையுமா? என்ற கேள்விக்குப் பதிலளித்த அமைச்சர் வன்னி அரசு.
சமூக நீதித் துறை அமைச்சர் வன்னி அரசு. - கோப்புப்படம்
சென்னை: பாமக மற்றும் பாஜக இடம்பெறும் கூட்டணியில் விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி (விசிக) இடம்பெறாது என்பதில் கட்சி உறுதியாக இருப்பதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்பட்டு வரும் இந்த நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழக அரசியலில் கூட்டணிகள் தொடர்பான விவாதங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் சூழலில், பாமக மற்றும் பாஜக இடம்பெறும் கூட்டணியில் விசிக இணைவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்ற கருத்தை அமைச்சர் வன்னி அரசு மீண்டும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.
10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகத் தொடரும் நிலைப்பாடு
விசிக தலைவர், பாமகவுடனும் பாஜகவுடனும் கூட்டணி அமைக்க மாட்டோம் என்று கடந்த 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக உறுதியாகக் கூறி வருவதாக அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்துள்ளார். அந்த நிலைப்பாட்டில் விசிக தொடர்ந்து உறுதியாக இருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார்.
பாமக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் இடம்பெறும் கூட்டணியில் விசிக இடம்பெறாது என்பதே கட்சியின் தற்போதைய நிலைப்பாடு என்பதை அவர் தனது கருத்தின் மூலம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். அரசியல் சூழ்நிலைகள் மாறினாலும், கூட்டணி தொடர்பான இந்தக் கொள்கை நிலைப்பாட்டில் விசிக உறுதியாக இருப்பதாக அவரது கருத்து வெளிப்படுத்துகிறது.
தவெக கூட்டணியில் பாமக இணையுமா?
இதற்கிடையே, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் (தவெக) கூட்டணியில் பாமக இணைய உள்ளதா என்ற கேள்வியும் அரசியல் வட்டாரங்களில் எழுந்துள்ளது. தமிழகத்தில் எதிர்கால அரசியல் கூட்டணிகள் குறித்த விவாதங்கள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், தவெக மற்றும் பாமக இடையே கூட்டணி அமையுமா என்பது குறித்த கேள்விக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு நேரடியாக எந்தக் கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை.
இதுகுறித்து அவர், “வதந்திகளுக்குப் பதிலளிக்க விரும்பவில்லை” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
இதன் மூலம், தவெக கூட்டணியில் பாமக இடம்பெறுமா என்பது தொடர்பாக வெளியாகும் தகவல்கள் குறித்து ஊகங்களின் அடிப்படையில் கருத்துத் தெரிவிக்க அவர் விரும்பவில்லை என்பது தெரியவருகிறது.
அதேவேளையில், பாமக மற்றும் பாஜக இடம்பெறும் கூட்டணியில் விசிக இடம்பெறாது என்ற கட்சியின் நிலைப்பாட்டை அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Summary
Minister Vanni Arasu has stated that the Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) is firm in its decision not to be part of an alliance that includes the PMK and the BJP.
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