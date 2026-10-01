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மதவாத பாஜக, சாதியவாத பாமகவுடன் ஒருபோதும் கூட்டணி இல்லை! வன்னி அரசு

தவெகவுடன் பாமக கூட்டணி அமைக்கவுள்ளதாக வெளியான தகவலுக்கு அமைச்சர் வன்னி அரசு பதில்...

vanni arasu

வன்னி அரசு - fb / vanni arasu

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சாதியவாத பாமக, மதவாத பாஜகவுடன் ஒருபோதும் கூட்டணி இல்லை என்று அமைச்சர் வன்னி அரசு தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தில் இடைத்தேர்தலுக்குப் பிறகு தவெக கூட்டணியில் பாமக இடம்பெறும் என்று பரவலாக செய்திகள் வருகின்றன.

ஆனால் தவெகவுடன் பாமக கூட்டணி என்பது வதந்தி என்று பாமக எம்எல்ஏ சௌமியா அன்புமணியும் அதேபோல விசிக தலைவர் தொல். திருமாவளவனும் தெரிவித்திருந்தனர்.

எனினும், இந்த கூட்டணி தொடர்பாக முதல்வர் விஜய்யும் கூட்டணியில் உள்ள கட்சித் தலைவர்களும் பேசி முடிவெடுப்பார்கள் என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து விசிக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் அமைச்சருமான வன்னி அரசு இன்று செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளிக்கையில்,

"சாதியவாத பாமகவுடனும் மதவாத பாஜகவுடனும் ஒருபோதும் கூட்டணி இல்லை. இந்த நிலைப்பாட்டில் விசிக உறுதியாக இருக்கிறது. நாங்கள் இப்போதும் இந்த நிலைப்பாட்டையே தொடர்வோம். சௌமியா அன்புமணியும் இது வதந்தி என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்" என்று கூறினார்.

Summary

There will never be an alliance with the communal BJP or the casteist PMK: Vanni Arasu

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