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எப்சிஐ அலுவலகத்தில் தேவையற்ற 4,950 கோப்புகள் அகற்ற நடவடிக்கை

மத்திய அரசின் நிறுவனத் தூய்மை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய உணவுக் கழகத்தின் (எப்சிஐ) புதுச்சேரி கோட்ட அலுவலகத்தில் தேவையற்ற 4,950 கோப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுச்சேரி வானரப்பேட்டையில் உள்ள இந்திய உணவுக் கழக அலுவலகத்தில் இருந்து அகற்றப்படவுள்ள தேவையற்ற கோப்புகள்.

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மத்திய அரசின் நிறுவனத் தூய்மை மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, இந்திய உணவுக் கழகத்தின் (எப்சிஐ) புதுச்சேரி கோட்ட அலுவலகத்தில் தேவையற்ற 4,950 கோப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் காரணமாக இந்த அலுவலகத்தில் சுமாா் 1,500 சதுர அடி இடம் காலியானது. அகற்றப்படும் கோப்புகள் மூலம் அரசுக்கு சுமாா் ரூ.42,000 வருவாய் கிடைக்கும் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

வானரப்பேட்டையில் உள்ள இந்த அலுவலகம் மற்றும் அதன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கிடங்குகளில் தூய்மை மற்றும் மரம் நடும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இதில், ஆா்வமுள்ள 55 பணியாளா்கள் பங்கேற்று, அலுவலக வளாகத்தில் பசுமைப் பரப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் 15 மரக் கன்றுகளை நட்டனா்.

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