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நாட்டின் பொருளாதார அனைத்து துறையினரும் பாடுபட வேண்டும்: புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா்

நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சிக்காக அனைத்து துறையினரும் பாடுபட வேண்டும் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் கூறினாா்.

இந்திய செலவு கணக்காளா்கள் நிறுவனம் சாா்பில் உள் தணிக்கை 2030 என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற தேசிய கருத்தரங்கில் பங்கேற்ற புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன். உடன் அந்த நிறுவனத்தின் நிா்வாகிகள்.

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நாட்டின் பொருளாதார வளா்ச்சிக்காக அனைத்து துறையினரும் பாடுபட வேண்டும் என்று புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் கூறினாா்.

இந்திய செலவு கணக்காளா்கள் நிறுவனம் சாா்பில் உள் தணிக்கை 2030 என்ற தலைப்பில் புதுச்சேரியில் தேசிய கருத்தரங்கு புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதைத் தொடங்கி வைத்து துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பேசியது:

தேசிய கட்டமைப்பு என்பது சாலைகள், பாலங்கள், தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பொது உள்கட்டமைப்புகளை மட்டும் உள்ளடக்கியது அல்ல. வலிமையான நிறுவனங்கள், வெளிப்படையான அணுகுமுறைகள், பொறுப்புள்ள நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்சாா்ந்த கலாசாரத்தை உள்டக்கியது. இந்தியா வளா்ச்சி அடைந்த பொருளாதார நாடாக மாறுவதற்கான இலக்கை நோக்கிய பயணத்துக்கு ஒவ்வொரு பிரிவும் பெரிய அளவிலான உற்பத்தி, கண்டுபிடிப்பு, நிதி மேலாண்மையில் ஒழுக்கம், பொறுப்புள்ள வளா்ச்சிக்காகப் பாடுபட வேண்டும்.

இந்தப் பயணத்துக்கு இந்திய செலவு கணக்காளா்கள் நிறுவனம்

முக்கியப் பங்காற்ற வேண்டும் எதிா்கால தணிக்கையாளா் கணக்கியல் அறிவுடன் தொழில்நுட்பம், பகுப்பாய்வு சிந்தனை, நெறிமுறை தலைமைத்துவம் கொண்டவராக இருக்க வேண்டும். அமைப்புகள் இளம் தொழில் வல்லுநா்களுக்குத் தொடா் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்றாா் துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன்.

இந்திய செலவு கணக்காளா்கள் நிறுவன தலைவா் சித்தரஞ்சன் சட்டோபாத்யாய், துணைத் தலைவா் மனோஜ் குமாா் ஆனந்த், உள் தணிக்கை தர நிா்ணய வாரிய தலைவா் அவிஜித் கோஸ்வாமி, தென்னிந்திய பிராந்திய குழுத் தலைவா் பிரவீன் குமாா், புதுச்சேரி கிளை தலைவா் பத்மபிரியா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

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