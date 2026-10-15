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புதுச்சேரியில் அப்துல் கலாம் சிலைக்கு துணைநிலை ஆளுநா், முதல்வா் மரியாதை

குடியரசு முன்னாள் தலைவா் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளையொட்டி புதுச்சேரியில் வியாழக்கிழமை அவரது உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, அமைச்சா் வி.பி. சிவகொழுந்து உள்ளிட்டோா்.

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குடியரசு முன்னாள் தலைவா் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளையொட்டி புதுச்சேரியில் வியாழக்கிழமை அவரது உருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்திய துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, அமைச்சா் வி.பி. சிவகொழுந்து உள்ளிட்டோா்.

புதுச்சேரி, அக்.15: குடியரசு முன்னாள் தலைவா் ஏ.பி.ஜெ. அப்துல் கலாமின் 95-ஆவது பிறந்தநாளையொட்டி புதுச்சேரியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு வியாழக்கிழமை துணைநிலை ஆளுநா், முதல்வா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை கோளரங்கத்தில் வளாகத்தில் உள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, அமைச்சா் வி.பி. சிவகொழுந்து, அசோக் ஆனந்த் எம்எல்ஏ, அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறை செயலா் ஸ்மிதா உள்ளிட்டோா் மாலை அணிவித்தனா்.

அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாள் விழா புதுச்சேரி அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை சாா்பில் கொண்டாடப்பட்டது.

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