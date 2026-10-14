போதைப் பொருளுக்கு எதிரான விழிப்புணா்வு பைக் பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் ஆளுநா், முதல்வா் தொடங்கி வைத்தனா்
புதுச்சேரியில் காவல் துறை சாா்பில் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான மோட்டாா் சைக்கிள் விழிப்புணா்வு பிரசார பயணத்தை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தனா்.
போதைப் பொருள் இல்லா இந்தியா விழிப்புணா்வு மோட்டாா் சைக்கிள் பிரசாரப் பயணத்தை தொடங்கி வைத்த புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி. உடன் சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன், உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம், தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான், எம்எல்ஏ விக்னேஷ் கண்ணன் உள்ளிட்டோா்.
புதுச்சேரியில் காவல் துறை சாா்பில் போதைப் பொருளுக்கு எதிரான மோட்டாா் சைக்கிள் விழிப்புணா்வு பிரசார பயணத்தை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்தனா்.
புதுச்சேரி கடற்கரை சாலை காந்தி திடலில் இருந்து குஜராத் மாநிலம் ஏக்தா நகா் வரையிலான இந்த பிரசார பயணத்தை துணைநிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன், முதல்வா் என்.ரங்கசாமி உள்ளிட்டோா் கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தனா்.
மேலும், துணைநிலை ஆளுநா் கே. கைலாஷ்நாதன் வாசிக்க அனைவரும் போதைப்பொருள் இல்லா இந்தியாவை உருவாக்குவோம் என்ற உறுதிமொழியை ஏற்றனா். மேலும், இதையொட்டி ஹீலியம் பலூனும் பறக்க விடப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில், சட்டப்பேரவை தற்காலிகத் தலைவா் ஆ.அன்பழகன், புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம், விக்னேஷ் கண்ணன் எம்எல்ஏ, தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான், காவல்துறை தலைவா் ஷாலினி சிங், துணைத் தலைவா் சத்தியசுந்தரம், முதுநிலை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். கலைவாணன் உள்ளிட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா்கள், போலீஸ் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.
சா்தாா் வல்லப பாய் படேலின் 150-ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இந்த போதை எதிா்ப்பு பிரசார பயணம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், போதையில்லா சமூகத்தை உருவாக்கும் நோக்கத்திலும், தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்தியும் இந்தப் பயணம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதில் 2 பெண் காவலா்கள் உள்பட 10 போலீஸாா் அடங்கிய மோட்டாா் சைக்கிள் குழுவினா் பங்கேற்றுள்ளனா். இந்த மோட்டாா் சைக்கிள்களில் தேசியக் கொடி மற்றும் போதைப் பொருள்களுக்கு எதிரான வாசகங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன.
இந்தக் குழுவினா் தமிழ்நாடு, ஆந்திரம், தெலங்கானா, மகாராஷ்டிரம், டாமன் வழியாக குஜராத் ஏக்தா நகரை அக். 28-ஆம் தேதி சென்றடைகின்றனா். மேலும், சா்தாா் வல்லப பாய் படேல் பிறந்தநாளையொட்டி, பிரதமா் நரேந்திர மோடி பங்கேற்கும் தேசிய ஒற்றுமை அணிவகுப்பில் இந்தக் குழுவினா் கலந்து கொள்கின்றனா்.
இதே போன்று நாடு முழுவதும் இருந்து காவல் துறையினா் சுமாா் 500 போ் மோட்டாா் சைக்கிள்களில் வந்து இதில் பங்கேற்கின்றனா்.
பிரசார பயணம் தொடக்கத்தையொட்டி போதைப் பொருள் இல்லா சமூகத்தை உருவாக்க 250 போலீஸாா், 200 கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்ற மோட்டாா் சைக்கிள் ஊா்வலம் இந்தக் குழுவினரைப் பின்தொடா்ந்து கோரிமேடு எல்லை வரை சென்று வழியனுப்பியது.
இதையொட்டி, ‘போதைப்பொருள் இல்லா சமூகம்’ எனும் தலைப்பில் ஓவியப் போட்டியும் நடைபெற்றது. இதில் பங்கேற்ற மாணவா்களை முதல்வா் என்.ரங்கசாமி, உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம் உள்ளிட்டோா் வாழ்த்தினா். பின்னா் ஓவியப் போட்டியில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் தலைமைச் செயலா் சரத் சௌகான் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினாா்.
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