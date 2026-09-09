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உரிமம் பெறாது செல்லப் பிராணிகளை வளா்ப்போருக்கு ரூ. 2,000 அபராதம்: உழவா்கரை நகராட்சி எச்சரிக்கை

வரும் டிசம்பா் 31-ஆம் தேதிக்குள் உரிமம் பெறாவிட்டால், செல்லப்பிராணிகளை வளா்க்கும் அவற்றின் உரிமையாளா்களுக்கு ரூ. 2 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என உழவா்கரை நகராட்சி நிா்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.

அபராதம் - சித்திரிப்பு

Published On :9 செப்டம்பர் 2026, 5:04 am IST

வரும் டிசம்பா் 31-ஆம் தேதிக்குள் உரிமம் பெறாவிட்டால், செல்லப்பிராணிகளை வளா்க்கும் அவற்றின் உரிமையாளா்களுக்கு ரூ. 2 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என உழவா்கரை நகராட்சி நிா்வாகம் எச்சரித்துள்ளது.

புதுச்சேரியில் செல்லப்பிராணியாக நாய்களை வளா்ப்போா் தங்கள் நாய்களுக்கு உரிமம் பெற சிறப்பு முகாம் உழவா்கரை நகராட்சி சமுதாயக் கூடத்தில் நடைபெற்றது. இதில் 10-க்கும் மேற்பட்டோா் உரிமம் பெற விண்ணப்பித்தனா்.

இது தொடா்பாக உழவா்கரை நகராட்சி ஆணையா் அருண் அய்யாவு செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

லாஸ்பேட்டை தொகுதிக்குள்பட்ட அசோக் நகா் சமுதாயக்கூடத்தில் சிறப்பு முகாம் செப். 12-ஆம் தேதி காலை 9 முதல் மாலை 4 வரை நடைபெறவுள்ளது. செல்லப்பிராணி வளா்ப்போா் இம்முகாம்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

வரும் டிசம்பா் 31-ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து செல்லப்பிராணிகளின் உரிமையாளா்களும் தங்களது வளா்ப்பு நாய்களுக்குக் கட்டாயம் உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அவ்வாறு உரிமம் பெறத் தவறும் செல்லப்பிராணிகளின் உரிமையாளா்களுக்கு ரூ.2,000-ம் அபராதம் விதிக்கப்படும் என அதில் தெரிவித்துள்ளாா்.

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