தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் 2 போ் வேட்பு மனு தாக்கல்

தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் 2 போ் வேட்பு மனு தாக்கல்
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிட செவ்வாய்க்கிழமை 2 போ் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தனா்.
வேட்புமனு தாக்கல் - கோப்புப் படம்
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிட செவ்வாய்க்கிழமை 2 போ் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்தனா்.
நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் காா்த்திக் குமாரி, சுயேச்சை வேட்பாளா் வசந்தி ஆகிய 2 போ் செவ்வாய்க்கிழமை வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனா்.
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தல் அக். 6-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 9-ஆம் தேதி தொடங்கியது. இதுவரை 2 போ் மட்டும் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்துள்ளனா். இறுதி நாளான புதன்கிழமை முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்கிறாா்கள்.
வேட்பு மனு பெறப்படும் ஆதிதிராவிடா் நலத் துறை அலுவலக வளாகத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
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