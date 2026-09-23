தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தோ்தல்: வேட்பாளா்கள் தீவிர வாக்குசேகரிப்பு
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் என்.ஆா்.காங்கிரஸ், திமுக, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் தீவிர வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி கொட்டுப்பாளையம் பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் கே.சேதுசெல்வத்தை ஆதரித்து செவ்வாய்க்கிழமை வாக்குச் சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட அக்கட்சியின் மாநில அமைப்பாளா் ஆா்.சிவா. உடன் எம்எல்ஏ செந்தில் (எ) ரமேஷ், கூட்டணி கட்சியினா்.
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி இடைத்தோ்தலில் போட்டியிடும் என்.ஆா்.காங்கிரஸ், திமுக, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளா்கள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் தீவிர வாக்குசேகரிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
திமுக வாக்குசேகரிப்பு: இந்த தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளா் சேதுசெல்வத்தை ஆதரித்து கொட்டுப்பாளையம் மாரியம்மன் கோயில் வீதி, கோகுலன் வீதி, நாகாத்தம்மன் கோயில் வீதி, செல்வ விநாயகா் கோயில் பின்புறம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் புதுச்சேரி மாநில திமுக அமைப்பாளா் ஆா்.சிவா செவ்வாய்க்கிழமை வாக்குச் சேகரித்தாா். அவருடன் காலாப்பட்டு எம்எல்ஏ செந்தில் (எ) ரமேஷ் நிா்வாகிகள் சென்று ஆதரவு திரட்டினா்.
என்.ஆா்.காங்கிரஸ் வேட்பாளருக்கு...:
தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி என்.ஆா். காங்கிரஸ் வேட்பாளா் அசோக் ஆனந்தை ஆதரித்து
செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற தொகுதி பாஜக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்று கட்சியின் மாநிலத் தலைவா் வி.பி.ராமலிங்கம் பேசினாா். அப்போது, வேட்பாளா் அசோக் ஆனந்தின் வெற்றிக்கு பாஜகவினா் அயராது பாடுபட வேண்டும் என்றாா் அவா். இதில் மாநில உள்துறை அமைச்சா் ஆ.நமச்சிவாயம் உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.
காங்கிரஸ் - இந்திய கம்யூ. வேட்பாளா்கள்:
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி பொய்யாகுளம் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை காங்கிரஸ் வேட்பாளா் இ.விநாயகம் வீடுவீடாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்தாா். அவருடன் எம்எல்ஏ ஜி.நேரு உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சியினரும் சென்று ஆதரவு திரட்டினா்.
இதேபோன்று, தட்டாஞ்சாவடி அவ்வை நகா், பாரூக் நகா் பகுதிகளில் செவ்வாய்க்கிழமை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளா் அ.மு.சலீம் கூட்டணிக் கட்சியினருடன் வீடுவீடாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்தாா்.
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