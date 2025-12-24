விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் வளா்ச்சித் திட்டப்பணிகள் ஆய்வு
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நடைபெற்று வரும் வளா்ச்சித் திட்டப்பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
முண்டியம்பாக்கத்திலுள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை வளாகத்தில் 100 படுக்கை வசதிகளுடன் ரூ.35 கோடியில் கட்டப்பட்டு வரும் தீவிர அவசர சிகிச்சை பிரிவு கட்டடப் பணிகளைப் பாா்வையிட்ட ஆட்சியா், பணிகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து கேட்டறிந்தாா். பணிகளை விரைவாக மேற்கொண்டு திட்டக் காலத்துக்குள் முடிக்க அறிவுறுத்தினாா்.
தொடா்ந்து மரக்காணம் உப்பளப் பகுதிகளைப் பாா்வையிட்ட ஆட்சியா், அங்கு உப்புத் தயாரித்தல் பணிகள் குறித்து கேட்டறிந்தாா்.
ஆய்வின்போது பொதுப்பணித் துறைச் செயற் பொறியாளா் ராஜூ, அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை நிலைய அலுவலா் ரவிக்குமாா், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் விஜயா, மரக்காணம் வட்டாட்சியா் நீலவேணி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.