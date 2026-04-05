விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிடும் திமுக, விசிக, தேமுதிக, தவெக மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் சனிக்கிழமை தங்களது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தனா்.
சட்டப்பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில், வேட்புமனுதாக்கல் மாா்ச் 30-ஆம் தேதி தொடங்கியது. புனித வெள்ளி விடுமுறைக்குப் பின்னா், சனிக்கிழமை வேட்புமனுக்கள் பெறப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
விழுப்புரம்சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் திமுக சாா்பில் போட்டியிடும் மத்திய மாவட்ட திமுக பொறுப்பாளரும்,எம்.எல்.ஏ.வுமான இரா. லட்சுமணன் சனிக்கிழமை வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தாா். இதையொட்டி விழுப்புரம் கலைஞா் அறிவாலயத்திலிருந்து மதச்சாா்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணிக் கட்சிகளைச் சோ்ந்த நிா்வாகிகளுடன் அவா் ஊா்வலமாகப் புறப்பட்டாா். புதிய பேருந்து நிலையம் வழியாக மாவட்ட ஆட்சியரகப் பெருந்திட்ட வளாகம் வரை ஊா்வலம் வந்தது. தொடா்ந்து வேட்புமனுத்தாக்கல் செய்ய 5 போ் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
விழுப்புரம் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும்,கோட்டாட்சியருமான உ.முருகேசனிடம் திமுக வேட்பாளா் இரா.லட்சுமணன் தனது வேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தாா். தொடா்ந்து அவா் உறுதிமொழியை ஏற்றுக் கொண்டாா். அப்போது காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் செ.சிவா, மதிமுக மாவட்டச்செயலா் பாபு கோவிந்தராஜ், விசிக மாவட்டச் செயலா் ர.பெரியாா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா். இந்த நிகழ்வில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.கள் செ.புஷ்பராஜ், ஆா்.ராமமூா்த்தி, நகா்மன்ற முந்னாள் தலைவா் இரா.ஜனகராஜ் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
விசிக வேட்பாளா்:
திண்டிவனம் தொகுதியில் போட்டியிடும் விசிக வேட்பாளா் ஏ.வன்னியரசு தனது வேட்புமனுவை தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும், சாா் ஆட்சியருமான அ.ல.ஆகாஷிடம் அவரதுஅலுவலத்தில் சனிக்கிழமை தாக்கல் செய்தாா். அப்போது முன்னாள் அமைச்சா் செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் ரங்கபூபதி, விசிக மண்டலச் செயலா் திலீபன் உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள், கூட்டணிக் கட்சியினா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
மயிலம் தொகுதியில் போட்டியிடும் தேதிமுக வேட்பாளா் எல்.வெங்கடேசன் கட்சி நிா்வாகிகள் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சியினருடன் ஊா்வலமாக சென்று, தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும், சமூகப் பாதுகாப்புத்திட்டத் தனித்துணை ஆட்சியருமான காதா் அலியிடம் தனதுவேட்புமனுவைத் தாக்கல் செய்தாா். அப்போது விசிக பொதுச் செயலரும், எம்.பி.யுமான துரை.ரவிக்குமாா், முன்னாள் அமைச்சா்
செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் ரங்கபூபதி, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச்செயலா்சுப்ரமணியன் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் நிா்வாகிகள் பங்கேற்றனா்.
மனுதாக்கல் விவரம்: சனிக்கிழமை மட்டும் செஞ்சி தொகுதியில் தமிழக வெற்றிக் கழகம், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகள், சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் சாா்பில் 9 மனுக்கள், மயிலம் தொகுதியில் 11 மனுக்கள், திண்டிவனத்தில் 5 மனுக்கள், வானூா் தொகுதியில் 6 மனுக்கள், விழுப்புரம் தொகுதியில் 8 மனுக்கள், விக்கிரவாண்டியில் 7 மனுக்கள், திருக்கோவிலூரில் 5 மனுக்கள் என மொத்தமாக 51 வேட்புமனுக்கள் சனிக்கிழமை தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
