Dinamani
அதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் தமிழ்நாட்டில் சாதிவாரிகணக்கெடுப்பு நடத்தப்படும்: எடப்பாடி பழனிசாமிதிமுக தேய்ந்து வருகிறது; முன்னாள் அதிமுகவினரே திமுக வேட்பாளர்கள் - இபிஎஸ் விமர்சனம்48 மணிநேரத்துக்கு வெளியே செல்ல வேண்டாம்: ஈரானில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் அறிவுறுத்தல்!மகளிருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ. 2,000! மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் தேர்தல் அறிக்கை வெளியீடுஒரு முழு நாகரிகமே அழியப்போகிறது, மீண்டும் திரும்பாது : ஈரானுக்கு டிரம்ப் இறுதி எச்சரிக்கைஈரான் கார்க் தீவில் அமெரிக்கா மீண்டும் தாக்குதல்
/
விழுப்புரம்

புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: மதுக்கடைகளை மூட உத்தரவு

News image

டாஸ்மாக் - கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 7:21 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுச்சேரி மாநில சட்டப்பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மரக்காணம், வானூா் வட்டங்களில் புதுச்சேரி எல்லையையொட்டி அமைந்துள்ள மதுக்கடைகள் மூடப்படும் என மாவட்ட நிா்வாகம் அறிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:

புதுச்சேரி மாநில சட்டப் பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்குப் பதிவு ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி புதுச்சேரி மாநில எல்லையையொட்டி 5 கி.மீ. சுற்றளவில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் மரக்காணம், வானூா் வட்டங்களில் அமைந்துள்ள தனியாா் மது அருந்தும் கூடங்கள், அரசு டாஸ்மாக் மதுக்கடைகள், மது அருந்தும் கூடங்கள் ஆகியவை ஏப்.7 முதல் 9-ஆம் தேதி இரவு 12 மணி வரையிலும், வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் மே 4- ஆம் தேதி முழுவதும் மூட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

எனவே மேற்கண்ட நாள்களில் மதுக்கடைகள், மது அருந்தும் கூடங்கள் இயங்காது என ஆட்சியா் தெரிவித்துள்ளாா்.

புதுச்சேரியில் பிரசாரம் ஓய்ந்தது; நாளை வாக்குப் பதிவு- 144 தடை உத்தரவு அமல்

வீடியோக்கள்

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு